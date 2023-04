外送員不小心「跑錯地址」　被男屋主開車一路追殺狂開多槍

▲外送員因為搞錯地址被開槍。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州一名外送員送貨時不小心走錯地址,雖然他很快就發現錯誤並且離開,沒想到男屋主竟然開車尾隨,甚至還對他狂開多槍,然而他們事後向警方報案,警方卻不會對男屋主提出起訴。

外送員湯馬斯(Waldes Thomas)15日與同車女友達維爾(Diamond D'arville)一起送貨時,雖然他有特別與客戶通話確認地址,卻還是不小心去到別棟房子,突然有一名男子用手電筒照向他們,他原本以為對方可能是要收件的客戶,沒想到對方卻突然上車衝向他們。

湯馬斯意識到自己可能走錯地址,立即開車離開,沒想到男屋主也開車緊跟著他們、甚至開槍,他表示,「我當時看到他掏出了一把槍,所以我和女友說我們得趕緊走了,我很害怕,我沒有說謊」,他們的車被多發子彈擊中,後來前去警局報警。

Local couple delivering Instacart groceries say their car was shot at after they drove to the wrong address. #BREAKING #Instacart #Groceries #Shooting #SouthFlorida #SouthwestRanches #DiamondDarville #WaldesThomas #DaviePolice #Florida https://t.co/H3Cn3Ty0FU