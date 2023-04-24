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外送員不小心「跑錯地址」　被男屋主開車一路追殺狂開多槍

▲宅配，宅配員，送貨，送貨員，快遞，快遞員，網購，掛號，運費。（圖／CFP，示意圖，與本文當事人無關）

▲外送員因為搞錯地址被開槍。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名外送員送貨時不小心走錯地址，雖然他很快就發現錯誤並且離開，沒想到男屋主竟然開車尾隨，甚至還對他狂開多槍，然而他們事後向警方報案，警方卻不會對男屋主提出起訴。

外送員湯馬斯(Waldes Thomas)15日與同車女友達維爾(Diamond D'arville)一起送貨時，雖然他有特別與客戶通話確認地址，卻還是不小心去到別棟房子，突然有一名男子用手電筒照向他們，他原本以為對方可能是要收件的客戶，沒想到對方卻突然上車衝向他們。

湯馬斯意識到自己可能走錯地址，立即開車離開，沒想到男屋主也開車緊跟著他們、甚至開槍，他表示，「我當時看到他掏出了一把槍，所以我和女友說我們得趕緊走了，我很害怕，我沒有說謊」，他們的車被多發子彈擊中，後來前去警局報警。

43歲男屋主卡卡瓦萊(Antonio Caccavale)接受警方偵查時表示，當時湯馬斯突然開車闖入他家，他出去查看時，汽車還輾到他的腳，由於家中還有兩名幼孩，他才會開槍保護家園。警方最後認定卡卡瓦萊行為屬於正當防衛，所以不會對其提出起訴。

密蘇里州16歲少年亞爾(Ralph Yarl)去朋友家接弟妹時，因為搞錯地址而被男屋主萊斯特(Andrew D. Lester)近距離開槍爆頭，引發民眾上街抗議，湯馬斯認為，有鑑於類似事件愈來愈多，警方不應該放任屋主隨便開槍的惡意行為，「這是不對的，即使你是為了要保護家人，也不應該隨便對別人開槍，而且當時我們已經要離開了」。
 

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