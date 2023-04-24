半夜劇痛以為腎結石　18歲女突然「生下女兒」傻眼：生理期正常

▲少女劇痛以為腎結石，結果卻生下女嬰。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國南卡羅來納州18歲少女布里安娜(BriAnna Blanton)突然感到劇痛，以為自己有腎結石的她緊急就醫，意外發現自己懷孕並且生下一名女嬰，然而她懷孕期間體重完全沒有增加，甚至還有生理期，竟然生下寶寶讓她非常驚訝。

布里安娜表示，去年9月8日凌晨4時她在睡夢中突然被痛醒，「我當時突然非常想上廁所，但我決定繼續睡，結果10分鐘後感覺好像被車撞一樣痛，所以我叫醒媽媽趕緊帶我去醫院」。

When BriAnna Blanton woke up in pain, she went to the hospital, thinking she had kidney stones.



But it was quickly discovered that the 18-year-old was actually in labour. https://t.co/sgWutn0fvB — Metro (@MetroUK) April 3, 2023

布里安娜原本以為劇痛是因為腎結石，沒想到醫生檢查發現，她即將臨盆正在宮縮，「我永遠不會忘記當護士告訴我，我懷孕並且即將臨盆的那一刻，當時震驚到甚至哭不出來，緊接著就被帶去產房」。

布里安娜後來於9日早上7時36分順利生下女兒奧克莉(Oakleigh Allyn)，即使當她抱著剛出生的孩子，仍無法理解自己為什麼已經懷孕，因為懷孕期間她的體重完全沒變，沒有出現任何妊娠症狀，生理期也沒有異常，即使她曾接受驗孕檢測，結果也是顯示沒有懷孕。

布里安娜後來總算冷靜下來，接受了這個突然降臨的孩子，由於她事前完全沒有任何準備，一開始她和家人都十分慌張，但現在她十分熱愛成為新手媽的自己，「雖然女兒是意外的驚喜，但有了她真的是因禍得福，任何事情都不會讓我想放棄當她媽媽」。