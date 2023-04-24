日本參眾議院補選「安倍派勝出」　姪子岸信千世接班延續政治香火

▲已故日本首相安倍晉三（右）與他的姪子岸信千世（左）。（圖／翻攝自IG、路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本23日舉行統一地方選舉及參眾議院5席補選，依據開票結果，執政黨自民黨拿下4席，包括已故首相安倍晉三故鄉山口縣的2選區，其中一名當選者為安倍姪子岸信千世。此次岸信千世當選眾議員，被視為是延續家族政治香火。

綜合NHK、共同社等報導，舉行補選的是眾議院山口4區及2區選區、眾議院和歌山1區選區、眾議院千葉5區選區、參議院大分選區。最終由自民黨贏得4席，使其在議會中的席位比選前增加一席，維新會攻下1席。

▲岸田文雄今年3月5日為安倍姪子岸信千世（Nobuchiyo Kishi）站台。（圖／達志影像／美聯社）

其中，已故首相安倍晉三故鄉就在山口縣，也讓當地2選區的選情受到關注，這兩席是安倍遇刺身亡、安倍親弟弟岸信夫因健康因素辭職的空缺。在開票後，眾議院山口4區由自民黨提名的38歲前山口縣市議員吉田真次當選，由於他獲得安倍遺孀昭惠夫人力挺，一開票就拉出差距。

接著眾議院山口2區由自民黨提名的31歲岸信千世當選；他是前防衛大臣岸信夫的長子，出身政治世家，他的曾祖父岸信介、曾叔公佐藤榮作及伯父安倍晉三全都是首相出身，而他23日當選眾議員，被視為是延續家族政治香火。

自民黨也拿下眾議院千葉5區選區，由34歲出身日本北九州市的英利Arfyia當選，她的父母出身中國維吾爾自治區，而她則是在10歲那年與父母一同取得日本國籍。另外，參議院大分選區由自民黨56歲白坂亞紀當選。至於眾議院和歌山1區選區則是由維新會拿下，41歲前和歌山市議員林佑美當選。

在開票結果出爐後，自民黨幹事長茂木敏充23日晚間表示，若這次選舉是岸田政府的期中考，可說是獲得一定程度的肯定。