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南韓要求美國：若遭北韓核武攻擊　則美軍應以核武「報復」

▲▼北韓13日上午7時在平壤試射新款洲際彈道飛彈「火星-18型」。（圖／路透）

▲南韓要求美國，若南韓面臨北韓核武攻擊，則美軍應以核武「報復」回應。圖為北韓13日試射ICBM火星-18型。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

先前在南韓、美國相關國防會議時，美國皆強調無法接受北韓（朝鮮）以核武攻擊同盟國，且美國將動用包括核武在內的所有範疇軍事武器，向南韓提供擴張遏制手段。不過，如今北韓核武導彈威脅愈加明目張膽，對此南韓政府要求美國，在此次會談聯合聲明中，應將「美國提供核報復」字句列入聯合聲明中。

根據韓媒《東亞日報》、《News1》，尹錫悅即將於美東時間26日在白宮與美國總統拜登會談，針對雙方軍事安全合作進行討論，不過隨著北韓核武導彈威脅愈加明朗，南韓認為美國多次承諾的強化「擴張遏制」（extended deterrence）手段內容相當空泛、模糊，無法震懾北韓持續帶來的威脅，因此韓方向美方要求，建議在聯合聲明中添加說明更詳細的手段。

南韓總統辦公室透露，韓美雙方正在檯面下進行協議，研擬更加詳細的國防安全手段，考慮在美韓元首會談後的聯合聲明中，添加「若南韓領土遭到北韓等國以核武攻擊，則美國將以核武『報復』（retaliation）應對」之文句，為美方首次在官方文書上向南韓承諾，向北韓施以核武報復。

而針對美國在韓半島（朝鮮半島）部署核武等戰略資產時，南韓也向美國提議，未來南韓向美國要求在韓半島部署戰略資產時，應讓南韓積極介入戰略資產的部署規劃，此內容應該列入聯合聲明中。南韓軍方關係人士解釋，「未來美方部署戰略轟炸機等戰略資時，並非由美國單方面決定，而是讓南韓軍方積極介入計畫、決定的階段，深化美韓之間的合作」。

南韓國防部某位前任高層人士透露，其實當美國決定在韓半島部署、展開戰略資產（如戰略轟炸機、核動能航母等），南韓軍方根本無法做任何決定，因為這些戰略資產是因應印太局勢、執行軍演行程，而非是以防禦南韓的目的，「除非是爆發戰爭，亦或面臨緊急狀況，否則同盟國的意見無法左右美方部署戰略資產」。

南韓總統辦公室高層表示，雖然目前無法確認上述美韓之間的談判事項，不過目前確實正針對強化擴張遏制承諾，討論擬定更具實用性、且更具體的方案。

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