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南韓尹錫悅今出訪美國！拜尹峰會「影響東北亞」　7天5夜行程一次看

▲▼ 南韓總統尹錫悅（左）與美國總統拜登（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲尹錫悅踏上訪美行程，將於26日和拜登展開會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅夫婦受美國總統拜登夫婦邀請，今（24）日將踏上7天5夜的訪美行程，同時由三星電子、現代汽車、SK集團等財閥和企業組成的商務代表團將隨同訪美。此次訪美將成為影響東北亞、乃至印太局勢的分水嶺，美韓不排除針對核保護傘進一步協議，而台海局勢、俄烏戰爭等議題也可能成為會談上的焦點。

根據《韓聯社》、《News1》，美韓同盟今年適逢70周年紀念，為此尹錫悅夫婦前往美國進行7天5夜的國是訪問，自稱為「大韓民國1號社員」的尹錫悅首先將於25日（以下皆為美東時間）出席在華府的投資宣告儀式、美韓經濟圓桌會議、美韓尖端產業論壇，討論進軍美國市場和維持投資等相關方案。

▼南韓總統尹錫悅、第一夫人金建希將出訪美國。（資料照／CFP）

▲▼南韓總統尹錫悅、第一夫人金建希。（圖／CFP）

▲▼白宮盛大歡迎尹錫悅來訪，美國儀隊於當地時間23日舉著美國、南韓國旗。（圖／達志影像／newscom）

▲白宮盛大歡迎尹錫悅來訪，美國儀隊於當地時間23日舉著美國、南韓國旗。（圖／達志影像／newscom）

25日，尹錫悅還將前往美國國家航空暨太空總署（NASA）戈達德太空飛行中心，拜訪當地的韓裔航太專家，討論美韓兩國在太空領域上的合作；晚間，尹錫悅夫婦和拜登夫婦將擁有交流友誼的時間，拜訪韓戰老兵紀念碑。

26日，尹錫悅將和拜登在白宮進行美韓元首峰會，白宮南草坪（South Lawn）將舉行規模盛大的歡迎儀式，包括由紐澤西州當地韓國學校的1至11年級共40名學生（韓裔第二代）穿上韓服、以韓語合唱「阿里郎」。

美韓元首峰會將討論多個層面的議題，包括面對北韓（朝鮮）核武導彈威脅時如何強化美方承諾提供的「擴張遏制」（延伸嚇阻，extended deterrence）政策，有報導指出雙方研擬明文規定，以美國「分享」核武的方式來反制北韓的威脅。

▼美國華府白宮艾森豪行政辦公大樓於當地時間23日在外牆上懸掛美國、南韓國旗。（圖／達志影像／newscom）

▲▼美國華府白宮艾森豪行政辦公大樓於當地時間23日在外牆上懸掛美國、南韓國旗。（圖／達志影像／newscom）

▲▼拜登與尹錫悅展開50分鐘的美韓雙邊會談，聚焦如何應對北韓核武威脅。（圖／達志影像／newscom）

▲拜登與尹錫悅此次會談將談論軍事、經濟、全球等多個層面的議題。（資料照／達志影像／newscom）

除此之外，兩人還將討論經濟安全合作，包括半導體供應鏈和美中競爭、通膨削減法案（IRA）與晶片法對南韓半導體和電動汽車產業造成的影響等議題，以及未來世代的交流、全球議題合作等。

至於尹錫悅先前在《路透社》專訪提到的在俄烏戰爭中提供烏克蘭軍事武器支援、堅決反對中國以武力單方面改變台海局勢等，也可能在此次美韓元首峰會中討論，儘管南韓總統辦公室先前澄清，上述兩議題不包括在談論議題內，但仍不排除尹、拜兩人討論的可能。

晚間，尹錫悅夫婦將出席拜登夫婦在白宮主辦的晚宴，屆時美韓兩國政界、財界主要人士將出席晚宴，韓方財界人士包括三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨、樂天集團會長辛東彬（重光昭夫）、韓華集團會長金東官等；至於美方則有高通、波音、洛克希德馬丁、GE、莫德納等代表出席。

▲▼南韓財閥界人士出席日韓商業圓桌會議，左至右依序為辛東彬、具光謨、鄭義宣、崔泰源、李在鎔。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓財閥界人士將隨同訪美，左至右依序為辛東彬、具光謨、鄭義宣、崔泰源、李在鎔。（資料照／達志影像／newscom）

27日，尹錫悅將以英語向參眾議院發表30多分鐘的演說，為繼朴槿惠後睽違10年南韓總統向美國參眾議院發表演說，此次演說將回顧美韓同盟70年以來的歷史和未來面臨的各種挑戰；之後尹錫悅夫婦將出席美國副總統賀錦麗夫婦、美國國務卿布林肯所主辦的午宴。

28日，尹錫悅首先將前往美國麻省理工學院（MIT）拜會數位和生技領域學者，並出席美韓產業聚落圓桌會議，之後前往哈佛大學約翰•F•甘迺迪政府學院發表「邁向自由的新旅程」演說，提及假新聞和各種造謠如何威脅自由民主主義。

29日，結束波士頓行程的尹錫悅夫婦將返回南韓，並於南韓時間30日抵達。

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