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砲彈庫存全球最多！南北韓擁有超過「超過100萬枚」　吸引美俄目光

▲▼美國向尹錫悅政府要求提供南韓產製的155mm砲彈50萬發。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓是全球砲彈和彈藥儲備量最多的國家之一。美國向尹錫悅政府要求提供南韓產製的155mm砲彈50萬發。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

先前美國智庫戰略與國際中心（CSIS）指出，南韓是全球砲彈、彈藥庫存量最多的國家，一名軍事專家更指出，隔著軍事分界線對峙的南韓、北韓（朝鮮）可能擁有100萬枚砲彈的儲備量，如此驚人的數量吸引全球關注，因為一旦南韓提供美國砲彈、北韓提供俄羅斯砲彈，恐怕能影響俄烏戰爭的局勢。

根據美媒《彭博社》報導，南韓總統尹錫悅先前在路透社專訪表示，一旦俄軍大規模攻擊、虐殺平民，則南韓政府恐將改變現行對烏克蘭的援助政策，暗示提供烏國軍事武器的可能，這對美國總統拜登無疑是一項好消息，因為南韓砲彈的驚人庫存量，或許能緩解基輔當局、甚至是美軍彈藥的短缺。

其實，南北韓擁有全球規模最大的兩支砲兵部隊，兩國在軍事分界線以數千門大砲向著對方，南北兩韓分別儲備數十萬枚砲彈，其中北韓還可能擁有蘇聯時代的火砲，而南韓則是擁有北約組織（NATO）提供給烏軍的155mm砲彈。

▲▼北韓曾揚言開砲攻擊首爾、燒成火海，美國智庫分析極有可能發生。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓也擁有數十萬發的砲彈，尤其隔著軍事分界線和南韓對峙，雙方擁有全球規模最大的砲兵部隊。（圖／達志影像／美聯社）

儘管出於軍事安全考量，南韓國防部官員不願意針對砲彈庫存量發表評論，北韓也不願意回應此議題，但知名軍事武器專家、《北韓武裝力量》（The Armed Forces of North Korea）一書的作者奧利曼斯（Joost Oliemans）卻指出，「你可以打賭，南北兩韓所擁有的不同類型砲彈，其庫存量很容易超過100萬枚！雙方都擁有數千門火砲，即使不補充彈藥，也需要數十萬枚砲彈。」

尹錫悅今（24）日將前往美國，預計美東時間26日和拜登展開會談，屆時將討論軍事安全與經濟等主要議題，而其中可能包括在俄烏戰爭內，南韓對於填補美軍彈藥短缺、或是援助烏克蘭武器等方案。

烏克蘭總統澤倫斯基十分樂意南韓提供軍武援助，甚至早在去年4月就透過視訊會議向南韓國會發聲、公開點名南韓提供武器，而今年2月澤倫斯基的顧問也透露兩國正進行相關協商。

▲▼南韓總統尹錫悅19日接受專訪提到俄烏戰爭、台海問題。（圖／路透）

▲尹錫悅19日在專訪提到俄烏戰爭、台海問題，分別激怒俄國與中國。（圖／路透）

但是，尹錫悅在專訪的發言卻觸怒俄國總統普丁，普丁表示南韓一旦提供烏國武器，則會成為俄烏戰爭的介入者；俄國前總統、普丁的心腹梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）則暗示，若南韓提供武器給烏軍，則俄國將考慮提供北韓俄羅斯的最新武器。

奧利曼斯分析，美國直接購買、向南韓租借，或是通過波蘭購買而獲得南韓砲彈的計畫，可能是南韓能夠影響俄烏戰爭的最直接的方式，除非南韓突然願意提供先進的防空系統等武器。

至於北韓龐大的火砲儲備量，則吸引俄羅斯的注意，先前美方情報多次指出，平壤正向莫斯科提供武器，儘管平壤當局透過官媒數度否認。對此，美國拜登政府痛批金正恩在俄烏戰爭上向普丁提供砲彈和火箭，而雖然美國認為北韓砲彈、彈藥等並不會影響戰局，不過這對因國際制裁而在經濟上遭到孤立的國家而言，出售軍武也是一筆可觀的收入。

▲▼南韓K2黑豹主力戰車180輛去年12月首先交付給波蘭。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓K2黑豹主力戰車180輛去年12月首先交付給波蘭。（圖／達志影像／美聯社）

另外，俄烏戰爭也可能為南韓的軍火製造商打開另一扇銷售的大門，因為歐洲多個國家尋求用更高技術的武器取代蘇聯時代的武器，因此南韓國防出口有望在2022年增長一倍以上，尤其南韓現代樂鐵、韓華防務和波蘭簽下近60億美元的合約，波蘭從南韓獲得K2黑豹戰車180輛、K-9自走砲48門。

而華府似乎有意為南韓向東歐出售武器開綠燈，因為美國承包商正在競相完成向基輔、台北出售武器的訂單，台灣正在面臨來自中國的威脅。

►南韓彈藥庫存量「全球最高」！美智庫呼籲尹錫悅：應軍援烏克蘭

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