美客機「撞上一群鵝」噴火花！空中盤旋40分鐘　乘客拍下恐怖畫面

▲美國航空一架波音737班機起飛時撞上一群鵝導致引擎起火。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

美國航空(American Airlines)一架波音737班機23日上午7時許準備起飛時撞上一群鵝,導致引擎故障起火燃燒,由於當時客機已準備攀升,乘客只能被迫在空中盤旋40多分鐘,期間伴隨著轟隆聲,彷彿引擎下一秒就要熄火,恐怖畫面也在推特曝光。

American Airlines 737 returns to Columbus Airport after striking a number of geese on departure. AA1958 to Phoenix landed back safely 25 minutes after takeoff. pic.twitter.com/ws3wi3Cl9D

根據《鏡報》報導,美國航空一架準備從俄亥俄州約翰格倫國際機場(John Glenn Columbus International Airport)飛往亞利桑納州鳳凰城(Phoenix)的波音737客機,在24日上午7時43分準備起飛時撞上一群鵝(geese),造成引擎出現嚴重故障,甚至起火燃燒。

由於當時飛機已在攀升階段,所以乘客只能看著窗外引擎不斷噴出火花,還伴隨著巨大的轟隆聲,在空中盤旋超過40分鐘後才成功迫降。當時在機上的乘客表示,「持續聽到爆炸的聲音,就像是引擎要停止了,非常恐怖。」

American Airlines Boeing 737-800 (N972NN, built 2015) safely returned to land at Columbus-Intl AP (KCMH), OH after flames and smoke was seen coming from the right engine. Flight #AA1958 to Phoenix landed back on runway 28L 25 minutes after take-off. No one was hurt. @Cbus4Life… pic.twitter.com/YsAxsJ3D1O