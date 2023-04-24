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美客機「撞上一群鵝」噴火花！空中盤旋40分鐘　乘客拍下恐怖畫面

▲▼美國航空（American Airlines）一架波音737班機23日上午7時許起飛時撞上一群鵝。（圖／翻攝自推特）

▲美國航空一架波音737班機起飛時撞上一群鵝導致引擎起火。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

美國航空（American Airlines）一架波音737班機23日上午7時許準備起飛時撞上一群鵝，導致引擎故障起火燃燒，由於當時客機已準備攀升，乘客只能被迫在空中盤旋40多分鐘，期間伴隨著轟隆聲，彷彿引擎下一秒就要熄火，恐怖畫面也在推特曝光。

根據《鏡報》報導，美國航空一架準備從俄亥俄州約翰格倫國際機場（John Glenn Columbus International Airport）飛往亞利桑納州鳳凰城（Phoenix）的波音737客機，在24日上午7時43分準備起飛時撞上一群鵝（geese），造成引擎出現嚴重故障，甚至起火燃燒。

由於當時飛機已在攀升階段，所以乘客只能看著窗外引擎不斷噴出火花，還伴隨著巨大的轟隆聲，在空中盤旋超過40分鐘後才成功迫降。當時在機上的乘客表示，「持續聽到爆炸的聲音，就像是引擎要停止了，非常恐怖。」

乘客從機艙窗戶拍攝的畫面在推特曝光，而地面居民的目擊畫面同樣被拍下，所幸這起事件未造成任何人員傷亡，乘客也順利轉搭其他架飛機。

目前美國聯邦航空管理局（FAA）正針對這起事件進行調查，而機場也向旅客表示，意外發生後僅關閉數分鐘，現階段已全面恢復運作。

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