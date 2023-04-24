快點吃藍莓！最新研究：可有效「改善記憶力衰退」　還能顧血壓

▲藍莓還有豐富的花青素，適量攝取就能有效改善記憶力衰退。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

最新研究指出，藍莓含有豐富的花青素，適量攝取就能有效改善記憶力衰退，也能降低罹患心血管疾病的風險，而這種天然的抗氧化劑也存在於草莓、覆盆子、紅葡萄和紫色蔬菜中。

這篇由倫敦國王學院生命科學與醫學學院（King’s College London Faculty of Life Sciences and Medicine）進行的研究，近期發表在《美國臨床營養學雜誌》（The American Journal of Clinical Nutrition）中，研究人員招募61位年齡介於65至80歲的健康參與者進行實驗。

研究人員將參與者分成兩組，其中一組每天飲用一杯26克冷凍藍莓粉泡成的果汁，相當於食用75至80顆藍莓；另一組則是喝顏色、味道和維生素C含量相同的安慰劑。經過12周後發現，與服用安慰劑的組別相比，服用藍莓飲的參與者記憶力獲得改善，且在注意力評估任務中，表現提高了8.5%，就連血壓都顯著降低3.59毫米汞柱（mmHg）。

研究指出，藍莓對人體有益在於它含有一種花青素；在這項研究中，每天服用的冷凍藍梅粉中含有302毫克的花青素，對照組則無飲用此成分。

心臟健康營養師米歇爾（Michelle Routhenstein）表示，花青素是多酚的一種，也是一種天然的抗氧化劑，「大約有8000多種不同類型的多酚都對健康有益，其他含有多酚的食物包含綠茶、花椰菜、梨子、薑黃和肉桂，而草莓、覆盆子、紅葡萄和紫色蔬菜中也都含有花青素。」