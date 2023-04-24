他面試5分鐘就被刷掉！原因竟是「無視櫃台接待」　人資曝關鍵

▲外國一名男子因面試時對接待秘書相當沒禮貌而被刷掉。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

去新公司面試時對一切都要非常注意，美國一名網友就在網路上分享，日前他的公司在面試新員工時，有一名男性求職者在開場5分鐘就被刷掉，原因是他對櫃檯的接待秘書相當不禮貌，而這名秘書實際上就是招募經理所假扮的。

根據《每日郵報》報導，美國一名網友在網路論壇Reddit發文表示，自己的公司日前在招募新人時，有一名男性求職者在面試開始不到5分鐘就被刷掉，因為他對櫃檯的接待秘書相當不禮貌，而這位秘書其實是招募經理假扮的。

網友在文中表示，面試時的第一印象非常重要，招募經理之所以這樣做是為了淘汰對周圍人事物不友善的求職者，「他（求職者）對接待秘書完全不屑一顧，對方和他打招呼，他也完全不和對方有眼神交流，當對方試圖攀談時，他也完全沒有興趣接話。」

網友說，招募經理直接在該名求職者進入會議室時跟他說，這間公司團隊裡的每個人都很有價值，都值得被尊重，由於他與接待秘書的互動，所以認為他不適合這個職位，「經理直接告訴他，『謝謝你撥空來，但你的面試結束了。』」

這一經驗讓網友驚呼，真的要對公司裡的每個人都友善才行，有一名網友就分享，自己曾在前往面試時跟電梯裡的一名男性攀談聊天，沒想到對方居然是執行長。還有一名人資分享，「在得到工作前，重要的僅僅是會議室裡的人，任何時候都要保持專注，每個員工都是團隊的夥伴，他們都在對你進行評估。」