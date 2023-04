英25歲女走路回家　性侵男「全程緊跟」拖走她！最後畫面令人發毛

▲英國一名27歲性侵犯在街上尾隨落單女子,在停車場趁機下手施暴。(圖/翻攝自Avon and Somerset Police,下同)

記者張寧倢/編譯

英國英格蘭索美塞特郡(Somerset)一名25歲女子某天凌晨走路回家,在街上遭到一名陌生男子尾隨,隨後被拖行至停車場性侵得逞。然而,警方公布當天案發之前一段令人毛骨悚然的監視器畫面,女子沿著人行道快速行走,男子不斷緊跟在後,甚至小跑步從後方追上她。

Alin-Vasile Iercosan, 27, of #Bridgwater, was jailed on Fri 21 Apr, after admitting raping a woman in the town.

He was caught on CCTV following her - a stranger to him - before the attack on Sat 18 Jan. He was jailed for seven years & one month.

More: https://t.co/UwPwXFf2V0 pic.twitter.com/cvIbuBfrzK