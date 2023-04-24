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英25歲女走路回家　性侵男「全程緊跟」拖走她！最後畫面令人發毛

▲▼英國索美塞特郡（Somerset）一名27歲男子在接上尾隨落單女子，在停車場趁機下手性侵。（圖／翻攝自Avon and Somerset Police）

▲英國一名27歲性侵犯在街上尾隨落單女子，在停車場趁機下手施暴。（圖／翻攝自Avon and Somerset Police，下同）

記者張寧倢／編譯

英國英格蘭索美塞特郡（Somerset）一名25歲女子某天凌晨走路回家，在街上遭到一名陌生男子尾隨，隨後被拖行至停車場性侵得逞。然而，警方公布當天案發之前一段令人毛骨悚然的監視器畫面，女子沿著人行道快速行走，男子不斷緊跟在後，甚至小跑步從後方追上她。

根據每日郵報報導，案件發生在1月28日周六凌晨，這名身分受保護的女子獨自走在索美塞特郡城鎮布里奇沃特（Bridgwater）的路上，她邁出大步正在走回家，卻遭27歲男性罪犯伊爾科桑（Alin-Vasile Iercosan）從街頭拖走，並在停車場遭到性侵。

▲▼英國索美塞特郡（Somerset）一名27歲男子在接上尾隨落單女子，在停車場趁機下手性侵。（圖／翻攝自Avon and Somerset Police）

英國警方性犯罪專責調查小組人員Hadley Rides表示，伊爾科桑當天在街道上守株待兔，故意跟蹤並襲擊一名落單的女子，由於出現「對他不利的壓倒性證據」伊爾科桑很快就承認犯行，但若不是受害人的勇敢與決心，並協助調查，「這名男子現在仍不會離開我們的街道。」他說，受害女子遠比罪犯來得更堅強，伊爾科桑犯案後試圖逃出國，躲避司法審判。

▲▼英國索美塞特郡（Somerset）一名27歲男子在接上尾隨落單女子，在停車場趁機下手性侵。（圖／翻攝自Avon and Somerset Police）

此案於4月21日在湯頓（Taunton）皇家法院進行審判，受害女子也在性暴力顧問的陪伴下親自出庭陳述，「在你掠奪走我的一切之後，我今天在這裡試圖重新取得一些控制權。我祈求今天能帶給我一些些了結。」伊爾科桑最終被判處7年1個月有期徒刑。

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