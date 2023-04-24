美國迪士尼樂園「巨型噴火龍」表演突起火　整根燒成火柱緊急停演

記者張寧倢／綜合外電報導

美國加州迪士尼樂園22日發生意外，以米老鼠角色主演的煙火水幕秀「Fantasmic!」當晚演出時，舞台中央一座45英呎（13.7公尺）高的巨龍造型電子道具突然起火，火焰從龍的頭部開始往下延燒，最後道具龍淪為火柱。現場影片可以看到工作人員拿起指揮棒引導觀眾往外疏散。

▲▼美國加州迪士尼樂園「巨龍道具」表演途中整根起火燃燒，園方緊急疏散觀眾。（圖／翻攝自YouTube）

當天造訪加州迪士尼的遊客拍攝的許多火災影片已在網路上廣傳，畫面中可見化身魔法師的主角米奇正在對梅菲瑟（Maleficent）噴火龍施咒，搭配精彩的水幕與聲光效果，結果龍頭的火勢越燒越大，大片水霧噴灑後，火苗更隨著殘骸掉落，延燒至道具龍的腹部，還不時炸出更大火球。園方人員一邊灑水滅火，一邊廣播說「由於發生意外狀況，表演節目無法繼續進行」。

梅菲瑟是迪士尼動畫《睡美人》的經典反派角色，最後和王室對決時她化身為巨大噴火龍，故事也翻拍成系列電影《黑魔女》。而這場「Fantasmic!」煙火水幕秀是1992年首次登場開演，並於2017年進行改版，節目每天晚上會在加州迪士尼樂園表演兩次，事故發生在22日晚間10時30分左右，是當晚的第二次演出高潮，結果觀眾被迫疏散。

▲迪士尼樂園煙火水幕秀「Fantasmic!」的官網套票簡介。（圖／翻攝自disneyland.disney.go.com）

目擊者Laux向媒體表示，「在某個時候突然冒出一顆火球，有些碎片從道具掉落下來。這很令人震驚，觀眾也瞬間暫停動作，人群就像沙丁魚般擠在一起移動。」另一名來自加拿大的30歲遊客Melissa Giles也說，「發生得太突然，我們以為是表演的一部分，幾秒後就燒起來了。」當地消防部門協助滅火，未導致人員傷亡，除了火災區域被封鎖之外，樂園其餘部分仍維持開放，但巨龍道具的損壞程度與起火原因暫時不明。