美國迪士尼樂園「巨型噴火龍」表演突起火　整根燒成火柱緊急停演

記者張寧倢/綜合外電報導

美國加州迪士尼樂園22日發生意外,以米老鼠角色主演的煙火水幕秀「Fantasmic!」當晚演出時,舞台中央一座45英呎(13.7公尺)高的巨龍造型電子道具突然起火,火焰從龍的頭部開始往下延燒,最後道具龍淪為火柱。現場影片可以看到工作人員拿起指揮棒引導觀眾往外疏散。

▲▼美國加州迪士尼樂園「巨龍道具」表演途中整根起火燃燒,園方緊急疏散觀眾。(圖/翻攝自YouTube)

當天造訪加州迪士尼的遊客拍攝的許多火災影片已在網路上廣傳,畫面中可見化身魔法師的主角米奇正在對梅菲瑟(Maleficent)噴火龍施咒,搭配精彩的水幕與聲光效果,結果龍頭的火勢越燒越大,大片水霧噴灑後,火苗更隨著殘骸掉落,延燒至道具龍的腹部,還不時炸出更大火球。園方人員一邊灑水滅火,一邊廣播說「由於發生意外狀況,表演節目無法繼續進行」。

梅菲瑟是迪士尼動畫《睡美人》的經典反派角色,最後和王室對決時她化身為巨大噴火龍,故事也翻拍成系列電影《黑魔女》。而這場「Fantasmic!」煙火水幕秀是1992年首次登場開演,並於2017年進行改版,節目每天晚上會在加州迪士尼樂園表演兩次,事故發生在22日晚間10時30分左右,是當晚的第二次演出高潮,結果觀眾被迫疏散。

▲迪士尼樂園煙火水幕秀「Fantasmic!」的官網套票簡介。(圖/翻攝自disneyland.disney.go.com)

目擊者Laux向媒體表示,「在某個時候突然冒出一顆火球,有些碎片從道具掉落下來。這很令人震驚,觀眾也瞬間暫停動作,人群就像沙丁魚般擠在一起移動。」另一名來自加拿大的30歲遊客Melissa Giles也說,「發生得太突然,我們以為是表演的一部分,幾秒後就燒起來了。」當地消防部門協助滅火,未導致人員傷亡,除了火災區域被封鎖之外,樂園其餘部分仍維持開放,但巨龍道具的損壞程度與起火原因暫時不明。

Moments before the whole dragon caught on fire #DisneyOnFire #disneyland #Fantasmic pic.twitter.com/aWkoqHmLUG