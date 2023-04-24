快訊／紐西蘭克馬得群島發生規模7.3強震　發布海嘯警報

澳洲維多利亞州20日下午發生5死車禍，3名台灣人因此死亡，其中一名25歲死者母親昨（23日）飛抵墨爾本時，淚訴兒子2月才剛到澳洲，難以想像車禍事發當下有多痛。警方則稱，這是該州自2012年以來最嚴重的車禍。