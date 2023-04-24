快訊／紐西蘭克馬得群島發生規模7.3強震　發布海嘯警報

▲紐西蘭北部克馬得群島發生強震。（圖／翻攝自USGS）
記者詹雅婷／綜合報導
美國地質調查局數據顯示，紐西蘭東北部克馬得群島（Kermadec Islands）區域24日當地下午1時41分發生規模7.3大地震，深度僅10公里。美國海嘯警報系統於地震發生後發布海嘯警報。
紐西蘭國家緊急事務管理局（NEMA）稍早透過推特表示，正在評估這起地震是否引發了可能影響到紐西蘭的海嘯，將於初步評估完成後，盡快提供最新資訊。
▼美國太平洋海嘯警報系統發布海嘯警報。（圖／翻攝自PTWC）
We are assessing whether the M7.3 KERMADEC ISLANDS REGION earthquake at 2023-04-24 1:42 PM has created a tsunami that could affect New Zealand. We will provide an update as soon as the initial assessment has been completed.— National Emergency Management Agency (@NZcivildefence) April 24, 2023
讀者迴響