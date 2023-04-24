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蘇丹激戰逾420死逾3700傷　各國陸海空急撤人員一次看

▲蘇丹戰事升級。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘇丹戰事升級。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社喀土穆23日綜合外電報導

蘇丹準軍事組織和政府軍發生激戰，已經造成包括264位平民在內的逾420人喪生、逾3700人受傷。多個國家透過陸、海、空路，緊急展開撤僑或撤離使館人員行動。

蘇丹首都喀土穆（Khartoum）主要機場早已成為激戰發生地點，當地目前由與政府軍戰鬥的準軍事團體「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）掌控。

部分撤離行動從紅海（Red Sea）濱的蘇丹港（Port Sudan）進行，當地距喀土穆有850公里車程。法新社整理各國進行的受困公民撤離行動如下：

●美國
美國軍方今天派出3架契努克式直升機（Chinook）從喀土穆撤離美國大使館館員。

從吉布地起飛的3架直升機經衣索比亞抵蘇丹，在地面上停留不到一個小時。為了營救不到100人，華府出動逾100名美軍參與行動。包括具雙重國籍人士在內，據信蘇丹境內目前仍有數千名美國公民。

●英國
英國首相蘇納克（Rishi Sunak）推文稱，英軍已經從「複雜而且迅速的」行動中撤離英國大使館館員和他們的家屬。

●德國
德國軍方今天推文表示：「搭載101位被撤離者的第一架（德國軍方）空中巴士A400M運輸機（Airbus A400M）正在返回約旦的途中。」軍方表示，共有3架A400M運輸機已經抵達蘇丹進行人員撤離。

●法國
法國外交部官員今天表示，已有第一架法國班機赴蘇丹執行「複雜的」營救行動，撤離多個國家國民約100人。不願具名的官員指出，第2架班機預定今晚搭載100人離開，同樣也將飛往吉布地。

●西班牙
西班牙政府宣布，已經從蘇丹載離約100人，包括30名西班牙公民和70名拉丁美洲和歐洲其他國家公民。西班牙外交部聲明指出，一架軍事飛機於當地時間將近深夜11時離開喀土穆，將前往吉布地。

●歐盟、荷蘭、瑞典、義大利、希臘
歐洲聯盟今天表示，須就人員撤離展開「協調工作」。7個歐盟成員國在蘇丹設有大使館。

荷蘭外交部長胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）表示，「少數」荷蘭人已隨法國飛機撤離，另一群人隨聯合國車隊經陸路離開。他說，包括法國、德國及一些其他國家，「我們已經同意將彼此的同胞一起帶走」。

瑞典國防部長今天告訴法新社，動員140到150名士兵執行外交官和瑞典國民撤離行動。

義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）在羅馬表示，正在計劃今天執行軍事行動，撤離包括義大利人、瑞士人和梵蒂岡代表等「約200人」。

希臘外交部表示，在法國協助下，首批人員「已經從蘇丹撤離」。愛爾蘭外交部在聲明中表示，正部署12名國防人員赴吉布地幫助撤離蘇丹境內的150位公民。

●土耳其
安卡拉今天拂曉展開行動，走陸路從喀土穆各區和南部城巿瓦德邁達尼（Wad Madani）接走當地估計600位國民其中一部分。

土耳其駐蘇丹大使館指出，但因規劃作為集合區的一間清真寺附近發生「爆炸」，在喀土穆一處地點的撤離計畫受到延宕。

●約旦、伊拉克、黎巴嫩、利比亞、突尼西亞
約旦外交部發言人馬雅利（Sinan Majali）昨天表示，安曼當局已經展開撤離約300位約旦公民的行動，並且表示將為此「與阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯繼續合作」。

伊拉克外交部發言人沙哈夫（Ahmed al-Sahaf）表示，駐蘇丹大使館館員昨天離開喀土穆、14位公民今天平安抵達蘇丹港一處「安全地點」。他告訴法新社，一名伊拉克人「因為當前事件」而命喪喀土穆，但是沒有提供進一步細節。

黎巴嫩表示，在擬議的海路撤離行動前，60位公民已經由陸路「安全」離開喀土穆。利比亞駐蘇丹大使館21日表示，已將83名利比亞人從喀土穆撤離到蘇丹港。

突尼西亞大使館宣布，一些公民已經搭乘沙烏地船離開，計劃明天會將仍然滯留當地的公民撤離。

●沙烏地阿拉伯
據報沙烏地海軍昨天在行動中將包括外國外交官和官員在內的逾150人從蘇丹港接走。

利雅德宣布，91名沙烏地公民以及來自科威特、卡達、阿拉伯聯合大公國、埃及、突尼西亞、巴基斯坦、印度、保加利亞、孟加拉、菲律賓、加拿大和布吉納法索的共約66人已經「安全抵達」。

●中國、印度、日本、韓國、印尼
準備撤離公民的還包括在鄰近國家部署軍隊的韓國和日本。

印度外交部聲明，兩架空軍飛機「已經在沙烏地吉達（Jeddah）待命」，一艘海軍軍艦已經抵達蘇丹港，但是撤離行動「端視安全形勢而定」。

蘇丹軍方表示，正就撤離中國外交官的工作進行協調。印尼表示，有43位公民在喀土穆的大使館館舍裡避難。

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