張育成雙安盜壘還有美技演出！教頭大讚守備有夠穩

Your daily Yu Chang defensive gem. pic.twitter.com/2JamSGmH9p — Red Sox (@RedSox) April 23, 2023

記者王真魚／綜合報導

紅襪台灣好手張育成今對釀酒人之戰，先發第9棒鎮守游擊，單場雙安，並跑出本季首盜，3局還上演一次美技，隊友吉田正尚單場雙響砲，紅襪終場12比5擊敗釀酒人。

張育成2局擊出二壘強勁飛球遭接殺，4局同樣擊出飛球，擊球點並不差，不過仍找上手套。

7局上，張育成這一次打穿內野，敲出右外野平飛安打；8局上再敲安，隨後又盜上二壘，為他生涯第2盜，再靠吉田正尚滿貫砲得分。

張育成守備也有精彩演出，面對葉力奇（Christian Yelich）的強勁滾地球，迅速滑接，並在重心不太穩的情況下快速長傳一壘，乾淨俐落完成刺殺，現場紅襪球迷給予熱烈掌聲。

張育成生女後氣勢旺，近7戰有4場敲安，且3度開轟，此役5打數2安打，外加盜壘演出。外媒大讚，張育成今天不只有「手套」，還有打擊，「這正是紅襪需要他做的。」

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）賽後稱讚張育成守備就是穩，相當堅固，直言若有好的守備，球隊即有機會贏球。

日籍強打吉田正尚今天在8局先是敲出陽春砲，同局第2次上場時則敲出滿貫砲。

根據ESPN數據指出，吉田正尚是大聯盟史上第4位在單局打出2轟的新秀，同時是2008年8月12日「老爹」歐提茲（David Ortiz）後，首位單局2次開轟的紅襪打者。

吉田正尚單場雙響砲，包辦6分打點，率隊近10場奪7勝。他在賽後表示，多虧賽前和打擊教練稍微討論並調整，「這對我來說真是非常棒的一天，當然球賽仍在進行，這只是剛開始，我會繼續準備、努力。」

▲張育成。（圖／達志影像／美聯社）