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肯亞邪教挖出47屍！　洗腦「集體絕食」見耶穌

▲肯亞警方尋獲21具因被邪教洗腦而餓死的遺體。（圖／路透）

▲肯亞警方尋獲47具因被邪教洗腦而餓死的遺體。（圖／路透）

文／中央社奈洛比23日綜合外電報導

肯亞警方今天表示，又挖出26具據信為邪教組織成員的遺體，使得3天內找到跟該運動有關的遺體總數達47具。這個邪教信徒相信如果「挨餓致死」，就會上天堂「和耶穌相見」。

肯亞東部海岸城鎮馬林迪（Malindi）附近警方21日在沙卡赫拉森林（Shakahola forest）進行開挖遺體作業。

警探卡茂（Charles Kamau）今天告訴路透社：「（目前已知）一共有47人命喪沙卡赫拉森林中。」他表示，挖掘工作持續進行中。

警方本月稍早營救「佳音國際教會」（Good News International Church）的15名信徒，他們被宣教必須「挨餓致死」。

警方接獲線報稱，森林中有教會負責人瑪肯西（Paul Mackenzie）信徒的至少31個淺墳，隨即將他逮捕。

法新社報導，這個邪教信徒相信讓自己「挨餓致死」後就能夠「和耶穌相見」。

當地媒體引述警方消息人士報導，遭警羈押的瑪肯西拒絕飲食。

內政部長金迪奇（Kithure Kindiki）表示，已經宣告整片800英畝大森林為犯罪現場並且進行全面封鎖。

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