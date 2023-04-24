男持槍綁架女外送員！拖11公里外「囚禁性侵」　AirPods竟救了她

▲美國外送平台DoorDash一名女外送員遭綁架性侵。（示意圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國佛羅里達州近日發生一起綁架凌虐事件，一名20歲女外送員將餐點送到指定地點，不料抵達後卻遭一名男子持槍挾持，並被帶到附近一處公寓性侵，所幸女子被挾持前剛好正透過AirPods和友人通話，友人一查覺異樣立即報警並通知女子家人，最後驚險將女外送員救出。

根據《紐約時報》報導，這起事件發生在本月18日，20歲女外送員當天晚上11點將餐點送到坦帕國際機場（Tampa International Airport）附近一間旅館，不料當她走到旅館時，一名持槍男子將她強行帶回車裡，並開車到11公里遠的一處公寓性侵。

所幸女子在案發前，剛好戴著AirPods與友人通話。友人發現女子疑似遭人綁架後，立即報警，並通知女子家人，親友們追蹤女子手機找到公寓位置立即前往救援，最後成功在公寓附近一輛車子裡找到女子並將她救出。不過犯嫌在發現幾人到達時連開數槍，造成1人中彈，隨後就逃離了現場。

警方22日逮捕38歲非裔男子約瑟夫（Joseph Killins），另外還查出他在案發隔天又在同一棟公寓裡毆打一名40歲婦女，並搶奪對方財物，他將面臨綁架、持槍搶劫、持武器毆打、性虐等指控，目前已被關押，至於女外送員及其中槍家屬送醫後皆無大礙。

女外送員任職的公司DoorDash發言人表示，對於這種令人髮指和令人憎惡的罪行感到震驚，「沒有人應該承受這種可怕的事情」，未來將會盡可能地提供該名女外送員所需要的支持。