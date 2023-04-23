太思念亡母！西班牙男童「在媽媽墳前寫作業」　半年以來每天探望

▲西班牙一名男童在亡母墳前寫作業。（圖／翻攝TikTok）



記者吳美依／綜合報導

西班牙一名男童太過思念亡母，6個月以來幾乎每天前往媽媽墳前探望，有時甚至在那裡寫作業。這段故事被分享至TikTok後，讓不少網友淚崩。

綜合外媒報導，一名女網友前往親戚墳上致意，意外發現附近有個小男孩坐在墳墓前寫作業。好奇心驅使下，她上前詢問男童一個人在那裡做什麼，這才得知感人故事。

小男孩表示自己名叫凱克（Kike），媽媽半年前去世，如今則與祖母同住。他回憶，母親生前經常胃痛，之後惡化到忍不住哀號，甚至臥病在床，最後還是不敵病魔去世。

小男孩說，由於學校距離墓園很近，所以他放學後都會順路過來，有時還會留在那裡寫作業，「我非常想念她，雖然她已經去了天堂，但我知道她看得到，並且會為我感到驕傲。」

女網友難掩感動情緒，並且告訴小男孩，他長大後一定會成為一個很棒的人。目前尚不清楚影片拍攝時間與地點，但截稿時已經累計290多萬次觀看，網友們紛紛留言，「可憐的孩子」、「噢，請上帝保佑這個男孩」、「向這個小傢伙致敬」。