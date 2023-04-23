水電工拿「擀麵棍」通完馬桶放回原處　屋主見監視器畫面崩潰

▲水電工用屋主家中「擀麵棍」通馬桶，過程被監視器拍到。（圖／翻攝自推特）

圖文／鏡週刊

居然有這款水電工？近日澳洲布里斯本一名女屋主抱怨，家中浴室的馬桶和淋浴器故障，因此找來了一名水電工來修理，豈料事後她調閱家中監視器，卻看到超噁一幕，發現對方竟然是用她家的「擀麵棍」來通馬桶，讓她氣炸怒喊：「真的不知道他對多少人做過這種事情？」

根據《9news》報導，女屋主指出，自己找來一名50歲的水電工韋斯特（Chermside West）來處理，希望能修好浴室的水管和馬桶，沒想到她事後查看監視器畫面，意外發現水電工先是到她的臥室翻開衣櫃抽屜，偷走了一對耳環。

▲女屋主指控水電工拿「擀麵棍」通馬桶，還到她的臥室翻衣櫃，偷走一對耳環。（圖／翻攝自推特）

更扯的是，韋斯特居然用一根「擀麵棍」去通馬桶，用完之後也沒有清洗，就把擀麵棍放回了原處。女屋主看了幾乎說不出話來，傻眼表示：「他在我的馬桶上使用我的餐具讓我感到噁心，我真的很生氣，不知道他對多少人做過這種事情？」

女屋主事後要求水電工賠償新的擀麵棍，並報警指控對方偷竊，不過韋斯特否認自己犯行。此案預計將於5月時受審。



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