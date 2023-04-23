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美媒曝「美對中鷹派代表波頓」月底訪台　2024總統參選人中首位

▲▼波頓（John Bolton）。（圖／志影像／美聯社）

▲RFA獨家指出，波頓將於4月底訪台。（圖／志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國知名對中鷹派、前總統川普的國安顧問波頓（John Bolton）今年一月宣布競選共和黨下届總統提名人，而《自由亞洲電台》也在21日獨家爆料，波頓可能將於4月底訪問台灣，成為首位訪台的2024年美國總統參選人。

據《自由亞洲電台》報導，波頓的辦公室透露，他將在台北的2場活動發表談話。波頓首先會在29日登場的「世界台灣人大會」上，發佈以《在台灣維持長期和平與安全》為主題的演講，另一場則是5月1日的台灣人公共事務協會40周年晚宴的主題演說。

報導稱，波頓長期以來一直主張美國需對中國採取強硬立場，並承認台灣為主權國家。雖然波頓在共和黨脫穎而出、成功競選總統的機會渺茫，但他的對中立場一直被部分政治人物視為是明智之舉。

波頓此行正值美中外交關係陷入最緊張時刻，而台灣更是處於激烈衝突的中心。美台官員近來頻繁會面，讓台海與美中關係不斷激化，北京更怒稱此舉破壞了該國提出的「一中政策」。

內華達大學研究東亞政治的助理教授王宏恩（Austin Wang）表示，波頓作為總統候選人訪問台灣具有2大重要意義，「首先，這可能有助於他在黨內初選中獲勝；其次，它反映出了台灣問題對各政黨的支持者的重要性」，不過王宏恩認為，一個鷹派的美國總統候選人訪台，重要的是他在訪問期間的言行。

王宏恩强調，「若美國總統候選人訪台的同時，公開表示要派遣軍隊保衛台灣，那他勢必會受到台灣民眾的歡迎，但這也會讓目前緊張的局勢升高，並進一步分裂台灣民眾對美國態度的兩極化。」

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