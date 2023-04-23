南韓「過半數」民眾支持擁有核武：應對金正恩核武威脅

▲金正恩頻頻試射導彈，南韓過半數民眾支持部署核武。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）核武導彈威脅日漸升級，甚至計畫針對美國核武戰爭制定「第二次攻擊」，以求反制敵方攻擊，而在第一次攻擊中則計畫透過多種飛彈載具或手段，向南韓軍港或重要戰略設施投擲戰術核武，先發制人。為此，一項民調指出，南韓已經有超過一半的民眾，支持自主核武裝，也就是在南韓境內部署核武。

根據《韓聯社》，南韓民調機構Realmeter今（23）日公布調查結果，該機構接受能源經濟新聞（EKN）的委託，從本月20至21日針對1008名成年男女實施調查，結果高達56.5%的受訪者贊成南韓部署核武（非常贊成者29.8%、贊成者26.7%）；反對南韓境內部署核武的受訪者則占40.8%（非常反對者24.0%、反對者16.7%），而回答「不知情」者則為2.7%。

至於為何贊成南韓進行核武裝？贊成者中高達45.2%的受訪者表示，「為了應對北韓核武威脅」；23.3%受訪者認為，「南北韓同時部署核武、達成恐怖平衡有助於國家利益」；17.0%受訪者，「不太信任當韓半島（朝鮮半島）戰爭時美國能提供協助」；10.6%受訪者，「不太信任在國際情勢上，美國會重新在韓半島部署戰術核武」。

而為何反對在南韓部署核武？反對者中高達44.2%的受訪者表示，「擔憂身為核武禁擴條約成員國的南韓，遭到國際社會制裁」；29.4%認為，「擔憂引起周邊國家開始核武裝」；18.3%認為，「擔憂和北韓之間關係繼續惡化」；3.3%認為，「相信美國能積極給予協助」。

南韓總統尹錫悅即將於24日啟程訪美，並於26日和美國總統拜登展開會談，此次民調顯示，南韓境內過半民眾（55.5%）認為在此次美韓元首峰會中，必須談論南韓是否須進行核武裝，反對討論此議題者則占39.1%。