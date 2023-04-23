韓國人衣服買不下去！服裝、鞋類價格飆漲 6.1%↑　創11年來新高

▲南韓今年3月服裝鞋類物價比起前一年上漲6.1%，創11年來漲幅新高。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓自從擺脫新冠疫情、逐漸從疫情中復甦後，看到價格標示牌後，恐怕民眾更不敢買衣服了！南韓統計廳一份資料顯示，今年3月服裝、鞋子等物價起起前一年還要上漲超過6%，創下11年漲幅最高的紀錄，尤其童裝的漲幅更飆漲至近10%，後疫情時代民眾日漸活絡的戶外活動，成為服裝鞋類價格上漲的主因。

根據《韓聯社》，南韓統計廳今（23）日發表支出項目別消費者物價指數統計，結果發現今年3月的服裝和鞋類價格與去年同期相比，足足飆漲了6.1%，其漲幅為2001年11月服裝鞋類價格上升6.3%後，11年4個月以來的新高。

服裝鞋類價格漲幅從2018年4月上升2.3%以後，至新冠肺炎疫情擴散為止，皆維持在0至1%之間，尤其2019年4至6月反而價格還下跌0.1至0.2%。

不過，自從2021年11月（漲幅1.4%）以後，服裝鞋類價格就開始曲線飆增，在社交距離解封後的2022年5月時漲幅達到3%，2022年11月漲幅來到5%，直到今年3月更上升了6.1%， 和總體消費者物價指數從2022年7月的6.3%降至今年3月的4.2%，呈現明顯對比。

其中，童裝價格上漲9.6%、休閒裝上漲6.9%、女裝上漲5.4%、男裝上漲12.2%；至於鞋子物價則上升5.9%。

報導分析，這主要是因為後疫情時代，原本處處受限的戶外活動變得更加活絡，因此同時提升人們對於購買服裝鞋類的需求。

另外，今年3月總體消費者物價指數來到4.2%，創下一年以來的新低。南韓副總理兼計畫財政部長秋慶鎬本月17日在國會上表示，今年第二季的消費者物價指數上升率可望來到3%；不過報導提到，上個月物價上漲幅度開始減緩，主要是受到石油價格下跌影響。