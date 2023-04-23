不甩西方制裁！　俄富豪榜「又多22人」總資產暴增至15.5兆元

▲梅爾尼成科被俄版《富比士》評為2022年俄羅斯首富，總資產高達252億美元。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

俄版《富比士》（Forbes Russia）指出，俄羅斯超級富豪的財富正在增加，如今共有110名億萬富翁，與去年相比多了22人，總資產也從2022年的3530億美元（約新台幣10.8兆元）增至5050億美元（約新台幣15.5兆元）。其中，新上榜富豪透過零食、超市、化學、建築及製藥業致富，暗示著儘管遭受西方制裁，俄國國內需求依然強勁。

俄版《富比士》寫道，俄羅斯億萬富翁的總資產在過去一年增加1520億美元，因為天然資源價格高昂，加上他們逐漸從烏克蘭戰爭爆發後的巨大財富損失中恢復過來。除此之外，「去年評分結果也受到關於俄羅斯經濟的末日預言影響」。

其中，靠著化肥致富的51歲梅爾尼成科（Andrei Melnichenko）名列榜首，他的總資產高達252億美元，是去年估計身價的2倍多。全球最大鎳與鈀生產商諾鎳（Nornickel）的62歲總裁兼股東波塔寧（Vladimir Potanin）以237億美元資產名列第二，新利佩茨鋼鐵公司（NLMK）負責人利辛（Vladimir Lisin）以221億美元資產名列第三。

俄版《富比士》也指出，若非以下5名億萬富翁放棄俄羅斯國籍，這個名單還會更長。包括投資集團數位天空科技（DST Global）創辦人米爾納（Yuri Milner）、金融技術公司Revolut共同創辦人史托倫斯基（Nikolay Storonsky）、自由金融（Freedom Finance）創辦人圖洛夫（Timur Turlov）、軟體公司JetBrains創辦人德米特里耶夫（Sergei Dmitriev）及基比亞特科夫（Valentin Kipyatkov）。

俄羅斯去年2月24日入侵烏克蘭後，西方對俄羅斯經濟及寡頭實施現代史上最嚴厲制裁，試圖懲罰普丁發動的戰爭。但普丁表示，西方試圖「摧毀」俄羅斯卻失敗了，不僅未能摧毀俄羅斯經濟，甚至無法阻止西方奢侈品及基本零件流入俄國。

在西方制裁壓力下，2022年俄羅斯經濟萎縮2.1%，但仍能夠向全球市場出售石油、金屬及其他天然資源，尤其對中國、印度及中東國家。國際貨幣基金（IMF）本月將俄羅斯2023年經濟成長預測從0.3%上修至0.7%，但把2024年經濟成長預測從2.1%下修至1.3%，並稱勞力短缺及西方企業退出預期傷害該國經濟。