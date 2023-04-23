南韓民主黨黨魁選舉涉買票　宋永吉宣布「退黨」：願返國接受調查

▲南韓共同民主黨前任黨代表宋永吉。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓共同民主黨再度陷入司法危機。目前人在法國巴黎授課的前任黨代表宋永吉2021年競選黨代表時，團隊內的尹官石、李炡根、姜來求涉嫌「大灑幣」發出9400萬元（約新台幣216萬元）的紅包，以買票方式遊說其他黨員將票投給宋永吉。對此，宋永吉承受來自黨內的施壓後，首度表態願意退黨、立即返國接受檢方調查，以示負責。

根據《韓聯社》，宋永吉近來被指控靠競選團隊內的賄賂手段，於2021年當選黨代表，自從最近李炡根的錄音檔在媒體上曝光後，共同民主黨因「紅包袋」事件再度陷入危機，然而現任黨代表李在明此前也因涉嫌瀆職、貪腐、收賄，且擔任城南市長時向民間企業洩露都更機密，而遭檢方聲押。

一連串危機導致共同民主黨支持度下跌，且恐激化黨內派系鬥爭，而明年4月南韓將進行第22屆國會議員選舉（總選），黨內也擔心李在明、宋永吉所涉及的疑雲會讓整個黨的選情更加不樂觀。

目前人在法國巴黎擔任ESCP歐洲高等商學院客座教授的宋永吉，於當地時間22日在巴黎三區的辦公室首度針對此事件在鏡頭前正式表態，「我願擔起所有政治責任，從今天起退出共同民主黨、辭去民主黨常任顧問一職。今天我以國民、而非地區委員長獲黨員的身份，願意光明正大接受檢方調查。」

▲宋永吉首度針對「紅包袋事件」在鏡頭前表態、致歉。（圖／達志影像／newscom）

宋永吉表示，「首先針對2年前黨全代會『紅包袋事件』向各位國民和黨員致歉，民主黨目前事務繁多、且陷入各種危機，然而卻爆發如此不光彩之事，身為前黨代表的我甚感心痛、且也感受到龐大責任。」

針對為此事退黨負責，宋永吉解釋，「當年我擔任黨代表時，曾規勸陷入不動產爭議的12名國會議員退黨，以求挽回民心。我認為，我也必須被套用相同標準。」

至於競選黨代表時是否得知、掌握團隊內有人向其他黨員透過鉅額行賄，宋永吉表示「不知情」，也表示當年因競選黨代表而忙得焦頭爛額，根本無法顧及到競選團隊內的每件事。

宋永吉原本堅決按照原定計畫，於7月返回南韓；不過面對黨內的壓力，他表示，將於當地時間23日晚間8時從法國巴黎搭機，預計24日下午3時抵達仁川國際機場，並適時接受檢方調查。

據悉，韓國水資源公社長任監察委員姜來求、前共同民主黨事務副總長李炡根（已遭羈押起訴）、國會議員尹官石涉嫌在黨全代會上，以9400萬韓元賄賂黨員將黨代表選票投給宋永吉，其中8000萬韓元為大田金姓企業家贊助，而6000萬韓元則透過尹官石分給10至20名的黨內議員，另外2000萬韓元分給地區狀況室長、1400萬韓元分給地區本部長。

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