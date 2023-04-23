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美9歲男童出國玩　「剛下飛機30分鐘」就遇槍擊！頭部中彈慘死

▲▼美國紐約9歲男童吉歐塞爾（Gioser Luís Feliz）與父親搭機前往加勒比海島國度假，才剛抵達當地30分鐘左右，男童在車內死於槍擊。（圖／翻攝自Facebook）

▲紐約9歲男童和父親至加勒比海島國度假，才剛抵達當地30分鐘，男童不幸死於槍擊。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／綜合外電報導

疫情趨緩後民眾對海外旅遊趨之若鶩，美國紐約一名9歲男童與父親搭機出國，前往加勒比海島國享受度假，然而，父子倆才剛下飛機30分鐘，就遭遇死亡暴力事件。歹徒朝他們的車輛連開多槍，其中一顆子彈擊中了男童頭部，他送醫後被宣布死亡。

根據紐約郵報報導，來自紐約市北部布朗克斯（Bronx）的9歲男童吉歐塞爾（Gioser Luís Feliz）與父親出國度假，並於19日下午從紐約甘迺迪國際機場抵達多明尼加第二大城聖地牙哥的茨堡國際機場（Cibao International Airport），準備前往親戚家拜訪，預計在多明尼加停留5天。不料，他們才剛下飛機30分鐘，離開機場時座車便遭到一群歹徒槍擊。

警方稱，多名嫌犯開著一輛租賃車，從機場開始尾隨受害人，經過收費站時因為司機拒絕了嫌犯靠邊停車的要求，嫌犯就從車上對受害人車輛內部連續槍擊。吉歐塞爾頭部中彈後緊急送往附近醫院，被院方宣告死亡。槍手犯案後逃離現場，但不到24小時警方立即逮回5名嫌犯。據CNN西文版報導，警方後續又逮捕第6名嫌犯，這名32歲男子據信與先前被捕5人中有某些關聯，作案槍枝則尚未尋獲。

32歲的男童父親塞爾吉奧（Sergio Luís Feliz）受訪時表示，他要為兒子的死討回公道，並將兒子遺體運回美國後安葬在紐約，他還警告大眾在外出旅遊時不要在網路媒體上發文。多明尼加總統阿比納迪爾（Luis Abinader）20日推文譴責這起致命的暴力事件，要求「現在必須在法庭上確保正義。」

男童的叔叔埃爾南德斯（Julian Hernandez）向CBS2新聞頻道表示，原先家人都認為這是一起隨機的暴力犯罪，但6名被捕嫌犯中有一人是男童父親的十年老友、好兄弟，而且事發後還曾經幫助家屬一起領取遺體，陪在男童父親身邊，說自己對孩子的死感到很遺憾，如今看來，這可能就是他在幕後精心策劃的謀殺，「這是一個教訓，我們家遇到這種事確實運氣不好，但也不該全然相信任何人。」

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