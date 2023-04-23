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美使館人員全數撤出蘇丹　機場頻空襲！波灣國家改派船從港口撤僑

▲▼蘇丹自4月15日起爆發內亂戰火，沙烏地阿拉伯4月22日首度展開撤僑，從蘇丹港載運公民和其他波灣國家人民抵達沙國吉達港。（圖／路透）

▲蘇丹爆發內亂戰火，沙烏地阿拉伯4月22日首度展開撤僑，從蘇丹港載運公民和其他波灣國家人民抵達沙國吉達港。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

蘇丹政府軍4月中旬與準軍事組織爆發激戰，據世衛組織21日統計，至少413人喪命、3551人受傷。包含波灣國家等部分外國公民22日已開始從蘇丹紅海港口撤離，但首都機場空襲頻仍，目前不可能有航班正常起降，數個西方國家派飛機接回僑民的計畫何時能實現暫且未知。與此同時，美國使館人員據信皆已搭機平安撤離。

根據路透社報導，蘇丹政府軍與武裝團體「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）原先協議自21日起於穆斯林開齋節期間停火3天，然而，首都喀土穆（Khartoum）與相鄰的姊妹市恩圖曼（Omdurman）居民都表示，22日仍發生空襲與交火。聯合國與其他國家敦促交戰的雙方軍事領導人遵從停火協議，蘇丹政府軍與叛軍則互相指責對方不遵守協議。

▲▼蘇丹內亂。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘇丹內亂城市空無一人，天空中升起濃煙。（圖／達志影像／美聯社）

海外撤僑行動於22日首次展開，沙烏地阿拉伯當天在距離喀土穆650公里的蘇丹港（Port Sudan）從紅海撤離了波斯灣阿拉伯國家公民，載運前往沙國的吉達港（Jeddah），而除了波灣國家，埃及、巴基斯坦與加拿大預計也同樣將利用海路撤僑。加拿大政府稱目前局勢「高度不穩定」，建議在蘇丹公民鎖好門窗、充飽手機電量，並考慮以安全途徑離開蘇丹，加拿大還稱「由於蘇丹機場和空域關閉，目前不可能從空中進行撤離。」

報導指出，西方國家預計派遣飛機從紅海入口的非洲國家吉布地接回公民，不過，蘇丹軍方表示，喀土穆與西部大城達佛（Darfur）機場存在狀況，目前不清楚外國撤僑行動何時能實現。西班牙國防部長稱，現已派遣6架軍機到吉布地進行撤僑。英國則為在蘇丹公民設立熱線，通報撤離人員位置，但一名英國女子向BBC表示，她已按照政府指示通報，但接下來「什麼事都沒發生」，也沒有官員通知她撤出的相關規畫。

▲▼ 蘇丹政府軍與武裝團體「快速支援部隊」（RSF）之間的武裝衝突始於4月15日。（圖／路透）

▲蘇丹政府軍與武裝團體「快速支援部隊」（RSF）之間的武裝衝突始於4月15日，美國大使館外交人員傳出已在22日深夜全數撤離。（圖／路透）

一名外國外交官匿名指出，在蘇丹的部分外交人員希望能在2天之內從蘇丹港搭機離開，但美國使館警告，無法協助美國人從喀土穆乘車到蘇丹港，路程風險將由個人自行承擔。另一名消息人士則向路透社透露，美軍已經派遣6架飛機在RSF的配合下，於22日深夜時分完成美國駐蘇丹大使館外交官員與家屬的撤離工作。五角大廈並未立即發表回應。

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