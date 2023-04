AI生成「車神舒馬克專訪」被罵爆　德國雜誌總編輯丟飯碗

▲一級方程式(F1)車神舒馬克2012年宣布退休。(圖/達志影像/美聯社)



記者吳美依/綜合報導

德國雜誌Die Aktuelle使用人工智慧(AI)生成車神舒馬克的專訪,引發輿論強烈抨擊。母公司馮克媒體集團(Funke Media Group)宣布開除總編輯霍夫曼(Anne Hoffmann),並且對家屬鄭重道歉。

舒馬克(Michael Schumacher)被認為是史上最偉大的一級方程式(F1)賽車手之一,他七度贏得世界冠軍,並且多次刷新世界紀錄,但2013年12月在法國阿爾卑斯山發生滑雪意外,導致腦部嚴重損傷後,就不曾再公開露面。

