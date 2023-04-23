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AI生成「車神舒馬克專訪」被罵爆　德國雜誌總編輯丟飯碗

▲▼一級方程式（F1）「車神」舒馬克（Michael Schumacher）。（圖／達志影像／美聯社）

▲一級方程式（F1）車神舒馬克2012年宣布退休。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

德國雜誌Die Aktuelle使用人工智慧（AI）生成車神舒馬克的專訪，引發輿論強烈抨擊。母公司馮克媒體集團（Funke Media Group）宣布開除總編輯霍夫曼（Anne Hoffmann），並且對家屬鄭重道歉。

舒馬克（Michael Schumacher）被認為是史上最偉大的一級方程式（F1）賽車手之一，他七度贏得世界冠軍，並且多次刷新世界紀錄，但2013年12月在法國阿爾卑斯山發生滑雪意外，導致腦部嚴重損傷後，就不曾再公開露面。

不過，Die Aktuelle最新一期封面卻是舒馬克微笑的照片，斗大頭條寫著「舒馬克第一次採訪」，還有一行副標題補充「就像是真的」，讀者好奇閱讀後才會知道，原來所謂的採訪都是AI生成。

馮克媒體集團已在官方網站發布道歉聲明，總經理波爾曼（Bianca Pohlmann）表示，「這篇不得體且誤導性的文章根本不應該出現，在任何方面都不符合我們及讀者對於馮克這種出版商所預期的新聞業標準…2009年以來一直負責新聞工作責任的Die Aktuelle總編輯霍夫曼今天將被解除職務。」

家屬對於舒馬克的病情始終嚴格保密，只有最親密的人才被允許接觸到車神。家屬本周表示，他們正在計畫對於Die Aktuelle採取法律行動。

在一部2021年推出的Netflix紀錄片中，舒馬克的妻子科琳娜（Corinna Schumacher）表示，家人們盡其所能讓舒馬克感覺更好、更舒適，並且感受到親情與牽絆，「我們一起住在家裡，我們進行治療…我們的生活仍在繼續。」

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