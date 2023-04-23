　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

東歐前蘇聯國非合法主權國家！　中國駐法大使狂言惹怒火

▲中國駐法大使盧沙野。（圖／翻攝自Facebook／@AmbassadeChine）

▲中國駐法大使盧沙野狂言稱，東歐前蘇聯國家不具有效主權國家地位。（圖／翻攝自Facebook／@AmbassadeChine）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎22日專電

中國駐法大使盧沙野21日表示，根據國際法，前蘇聯各國沒有有效主權國家地位，惹惱東歐國家。波羅的海3國外交部與烏克蘭大使已提出抗議；法國輿論也要求盧沙野改正道歉。

法國LCI電視節目21日晚間專訪中國駐法大使盧沙野，談論法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪中、台海現狀、美中衝突、中國「帝國」擴張、俄烏戰爭與中國歷史等問題。

主持人羅契賓（Darius Rochebin）提出相當廣泛且深入的問題，除台海議題外，也想藉此瞭解中國對俄烏戰爭的真正態度。

未料盧沙野對前蘇聯國家的看法再度引發國際批評，來自東歐政治人物、學者的撻伐與怒火尤其猛烈。

主持人詢問克里米亞是否屬於烏克蘭，盧沙野尷尬地笑著說，「不一定，取決我們如何看待這些問題…沒有這麼簡單」。

主持人提醒，根據國際法，克里米亞屬於烏克蘭。

盧沙野卻表示，「根據國際法，這些前蘇聯國家沒有有效地位，因為沒有國際協議以具體化他們的主權國家地位」。當主持人追問，在他看來，俄國邊界問題是否仍未解決時，盧沙野卻叫他「停止詭辯」。

這番言論具有重大地緣政治意義，幾乎等於否定從前蘇聯解體國家的主權地位，包括烏克蘭、立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞、哈薩克等14國。此話一出，惹怒面臨俄羅斯侵略威脅的東歐國家。

波蘭華沙的東亞研究中心中國問題專家雅克波夫斯基（Jakub Jakóbowski）今天傍晚表示，立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞3個波羅的海國家外長都已向中國提出正式抗議，恐怕演變成中國的外交危機。

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在推特發文表示：「如果還有人仍想知道為何波羅的海國家不相信中國能『調解烏克蘭和平』，這裡有位中國大使主張克里米亞是俄國的，而我們國家的國界沒有法源。」

拉脫維亞外交部長林克維奇斯（Edgars Rinkevics）譴責：「中國駐法大使有關國際法和國家主權的評論令人完全無法接受。我們要求中方作出解釋，並完全收回這份聲明。」

烏克蘭駐法國大使奧梅成柯（Vadym Omelchenko）則在推特上表示，「不是地理理解上有明顯問題，就是這樣的言論與中國『根據國際法以及聯合國憲章原則與目的，努力推動烏克蘭重返和平』的官方立場相違」。

同時他強調，「沒有模糊空間。克里米亞是烏克蘭的。蘇維埃帝國不復存在，歷史會前進」。

蒙田研究所顧問高德蒙（François Godement）等多名學者也指出，盧沙野的論述意外揭露了北京對俄烏戰爭的真正態度。歐洲價值安全政策中心執行總監楊雅嚳（Jakub Janda）指出，「該是時候認清中國是俄羅斯的盟友，必須受到制裁和懲罰」。

除上述爭議，盧沙野在節目中崩潰失控，怒嗆主持人沒唸過書、詭辯等的行徑也引起法國輿論不滿。開放外交研究所（Institut Open Diplomacy）創辦人費里雍（Thomas Friang）今日也投書星期日報（JDD），呼籲法國外交部召見盧沙野。

「必須召見這名外交官，提醒他我們主權國家是如何運作的，無論是基於道德或是策略考量」。

主持人提到文化大革命、維吾爾集中營、天安門等大規模暴行，盧沙野卻批評是「不實流言」。費里雍呼籲，有些公民因類似言論遭法律判罰，外交部門也應要求駐法外國外交官遵守相同原則。

「這些言論必須立即改正，且迫切需要公開道歉。這關乎我們對夥伴的外交可信度，以在推動歐洲戰略自主議程時能夠有理有據」。

這篇投書在第一時間已獲得主持人羅契賓本人的正面回覆，以及國民議會議員樂格佩（Constance Le Grip）、巴黎市議員哈達德（Benjamin Haddad）等人轉發。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
美麗華霸主！大直8年3家商場關門　他分析原因
3台人命喪澳洲！　25歲死者母飛抵淚訴：無法想像那刻有多痛
四川妹失業「擺攤賣台灣飯糰」　一天只賣5塊崩潰痛哭
快訊／張育成2分砲！　本季第3轟
80元排骨飯一開「氣到留負評」！老闆幽默回應千人笑翻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

打臉馬克宏旁觀說！歐盟最高外交官投書法媒　籲歐洲海軍巡邏台海

印尼7小時內連5震！　最大規模5.8極淺層地震

體感溫度54度！泰國多地極端高溫　當局建議民眾避免出門

東歐前蘇聯國非合法主權國家！　中國駐法大使狂言惹怒火

俄羅斯控「歧視」　建議公民勿前往加拿大

白俄羅斯宣布　部隊已完成俄國戰術核彈系統訓練

3台灣人命喪澳洲！　25歲死者母飛抵淚訴：無法想像那刻有多痛

驚悚影片曝！冷氣突爆炸　越南2維修工瞬間「消失」

俄羅斯宣布驅逐20餘名德國外交官　作為報復措施

法國壯男撞翻「短裙辣妹」便當　當街一拳揍她臉上逃走

17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

被潑湯女正面

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

大甲媽起駕！火辣闆娘來開攤　地瓜球大包19粒→14粒悄漲價

屁孩半夜街上喊部隊起床？　一查身分竟是金門26歲士官

曾智希吻戲「來真的」老公親自指導　看陳志強拍床戲吃醋：回來演一遍！

AKIRA秀台語「黃色笑話也要翻譯」　被問2胎...王彩樺救援自爆「更年期了」

費鴻泰六連霸立委夢碎！　徐巧芯勝「接住您的傳承」

打臉馬克宏旁觀說！歐盟最高外交官投書法媒　籲歐洲海軍巡邏台海

印尼7小時內連5震！　最大規模5.8極淺層地震

體感溫度54度！泰國多地極端高溫　當局建議民眾避免出門

東歐前蘇聯國非合法主權國家！　中國駐法大使狂言惹怒火

俄羅斯控「歧視」　建議公民勿前往加拿大

白俄羅斯宣布　部隊已完成俄國戰術核彈系統訓練

3台灣人命喪澳洲！　25歲死者母飛抵淚訴：無法想像那刻有多痛

驚悚影片曝！冷氣突爆炸　越南2維修工瞬間「消失」

俄羅斯宣布驅逐20餘名德國外交官　作為報復措施

法國壯男撞翻「短裙辣妹」便當　當街一拳揍她臉上逃走

嘉義市連四年營利事業銷售額創新高　黃敏惠表揚大會感謝勞工給力

寶馬車牌來了！23副BMW號牌釋出　5／1起限時3千元起搶標

3生肖易招小人　冠軍「過於冷靜」

為讓3歲兒安全上學　爸「花2667萬蓋幼稚園」收費曝光了

打臉馬克宏旁觀說！歐盟最高外交官投書法媒　籲歐洲海軍巡邏台海

黃敏惠受邀長庚醫院演講　如何成就宜居幸福城市嘉義市

回家驚見「陌生高麗菜」！　奴才驚覺貪吃兔啃一千多口

爽吃4餐！全台飯店「住1晚送1晚」懶人包　每人每晚最低只要750元

盧廣仲7月高雄開唱，歌迷許願合體阿公　首次為電影配樂「自己還算滿意」

幸福幼兒園結合世界地球日　邀請耆老踏查走讀踏查鐵馬道

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

國際熱門新聞

影片曝！冷氣突爆炸　2工人「消失」

3台人命喪澳洲　25歲死者母淚：無法想像有多痛

壯男撞翻短裙辣妹便當　一拳揍她臉上逃走

男子鐵軌撒尿　慘遭「天降乳牛」當場砸死

AIT主席合照被亂入　小編尋3年輕人

西班牙餐廳火焰料理引發大火2死10傷

智利將鋰礦國有化「震驚電車產業」

澳洲車禍台人3死　肇事車主1小時前遭警攔

名媛賣身換現金　只為籌錢買毒

3台灣人澳洲車禍慘死　嫌犯認吸大麻

大馬妹整骨竟失身！色魔整復師性侵成孕

俄羅斯宣布驅逐20餘名德國外交官　作為報復措施

隔壁車突冒一顆人頭！裸女騎乘司機瘋車震

爸爸吃到170公斤卻把女兒餓死　謀殺罪判關終身

更多熱門

相關新聞

中國也曾擊落間諜氣球！ 陸駐法大使爆料：都是低調處理，沒有炒作

中國也曾擊落間諜氣球！ 陸駐法大使爆料：都是低調處理，沒有炒作

大陸無人氣象氣球在美國領土被發現，後被美軍擊落，相關話題仍持續延燒。大陸駐法大使盧沙野6日受訪時透露，美國飛艇飛入中國領空，「實際上這種情況已經發生了幾次，但每次我們都是低調處理，沒有炒作。」不過，盧沙野隨後改口稱，自己非該領域專家，但在社交媒體上，「據說以前也發生過美國或其他國家的氣球飛過中國領空的情況。」

陸駐法大使：白紙運動被「外部勢力收買」

陸駐法大使：白紙運動被「外部勢力收買」

陸駐法大使：美迫台積電轉移「是強盜行徑」

陸駐法大使：美迫台積電轉移「是強盜行徑」

陸駐法大使：若公投決定台灣命運　我們有14億人

陸駐法大使：若公投決定台灣命運　我們有14億人

蕭美琴批中共軍演如「校園霸凌」　蘇貞昌讚：把握機會為台發聲

蕭美琴批中共軍演如「校園霸凌」　蘇貞昌讚：把握機會為台發聲

關鍵字：

中國駐法大使盧沙野

讀者迴響

熱門新聞

八大妹「遭熱水毀容」草爺發聲

八大妹被潑熱湯！3主角遭肉搜曝光

趙詠華「正式切割林俊逸」！

尤秋興唱一半痛揭「愛女」死訊！　哽咽對天喊話：非常想念祢

她買80元排骨飯怒給負評！老闆回應了

動力火車唱一半...他突出聲飆嗓！　竟是「超大咖金曲歌王」全場暴動

八大妹遭潑熱湯！他嗆「打女人干你們屁事」

室友堅持「天天帶男友洗澡」！妹子看傻了

她怕熱穿這套！朋友一看罵：奶都露出來了

轉雨降8度！　變天時間曝

她失業「賣台灣飯糰」只賣出5塊痛哭

老公恐入獄14年「安以軒行蹤成謎」！

影片曝！冷氣突爆炸　2工人「消失」

關鐵門營業遭取消訂單！老闆怒扁女外送員

DJ SODA泰國街頭穿超辣！

更多

最夯影音

更多
17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光

17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光
40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

被潑湯女正面

被潑湯女正面

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面