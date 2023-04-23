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3台灣人命喪澳洲！　25歲死者母飛抵淚訴：無法想像那刻有多痛

▲澳洲發生嚴重車禍，3台灣人死亡。（圖／翻攝自Australia crash investigation unit臉書專頁，下同。）

▲台灣遊客中一名25歲男性死者的母親已飛抵澳洲。（圖／翻攝自Australia crash investigation unit臉書專頁。）

文／中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡21日專電

澳洲維多利亞州發生5死車禍，包含3名打工度假的台灣人。其中一名台灣死者的母親已飛抵墨爾本，她悲痛表示，難以面對兒子的死訊，無法想像「悲劇發生的那刻有多痛苦」。

澳洲《世紀報》（The Age）報導，這起車禍發生在維多利亞州（Victoria）北端，當時來自墨爾本的男子瓊尼迪斯（Christopher Dillon Joannidis）駕駛白色賓士車，撞上62歲婦人馬基（Debbie Markey）開的皮卡車，這輛皮卡車因此遭隨後而來的一輛聯結車撞擊，車上5人當場死亡。

報導指出，死者包含一名25歲台灣男性。他的母親21日與其他家屬一起飛抵墨爾本。她含淚告訴澳洲9News，自己難以面對兒子的死訊，無法想像「悲劇發生的那一刻有多痛苦」。

當地媒體報導，罹難駕駛馬基也是位母親，她非常關心當時接送的一群台灣遊客。馬基的兒子丹尼爾（Daniel）在聲明中形容她是社區中一位「非常自豪的媽媽」及勤奮工作的成員。

「她日子過得並不容易，但她真的在照顧這些外國人上找到動力」。

「（她）是個非常有趣、精力旺盛的人。她為每個人挪出時間，而且她非常寬容大度。在每個活動中，她都是位靈魂人物」。

馬基的友人烏基奇（Paul Ukich）告訴澳洲9News，馬基是「很有愛的人」，她非常關心朋友、家人及所有動物。

「（這起事件）非常不幸和可怕，但這就是她，她當時正在照顧陌生人…她付出了最終的代價」。

維多利亞州警局助理局長維爾（Glenn Weir）21日告訴媒體，事故發生前，肇事駕駛瓊尼迪斯才在不到2公里遠處因超速遭警方攔下。根據警方說法，瓊尼迪斯當時在限速100公里處以時速118公里駕駛。

法院文件顯示，瓊尼迪斯當時向警方承認，他在「一天或更多天前」曾經吸食大麻。警方當時詢問他約40分鐘，結束後約3分鐘就發生這起重大車禍。

瓊尼迪斯被控5項危險駕駛致死罪名，他21日下午在薛巴頓地方法院（Shepparton Magistrates'Court）出庭應訊，隨後基於「未對大眾構成不可接受的風險」獲准交保。

駐墨爾本辦事處長呂明澤表示，21日已有1名罹難者家屬抵達，另2人的家屬預計近日陸續抵達。

他指出，目前澳洲警方與法醫告知，因遺體辨識有難度，已請專業辨識團隊來專責處理，後續相驗可能需要做DNA鑑定，預估約需1週才能完成遺體辨識程序。

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