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法國壯男撞翻「短裙辣妹」便當　當街一拳揍她臉上逃走

▲▼法國男子在東京街頭，揍了短裙辣妹一拳然後逃走。（圖／翻攝自Twitter／@ClickActu）

▲法國男子在東京街頭，揍了短裙辣妹一拳然後逃走。（圖／翻攝自Twitter／@ClickActu）

記者林彥臣／綜合報導

一名23歲的法國男子埃文 （Charlie Evan）在東京街頭，與一位短裙辣妹發生衝突，當場一拳揍在她臉上，然後狂奔逃走。事發經過全被一旁的路人拍下，警方也循線將揍人的埃文逮捕，而被揍的辣妹則因為臉部受到重傷，需要3周的時間才能復原。

綜合外媒報導，事件發生於16日下午約5點40分，日本東京港區六本木某十字路口，埃文因為撞翻一名20多歲短裙辣妹的便當，被要求賠償而發生衝突。

▲▼法國男子在東京街頭，揍了短裙辣妹一拳然後逃走。（圖／翻攝自Twitter／@ClickActu）

▲一名見義勇為的路人，追上去試圖逮人。（圖／翻攝自Twitter／@ClickActu）

影片中的畫面顯示，短裙辣妹奮力抓住對方的衣領，被揍了一拳之後，倒坐在地上，埃文則趁機逃走，還一邊飆罵英文髒話。隨後一名見義勇為的路人則追上去，試圖抓住逃走的埃文。

警方調閱監視器，18日在埃文的下榻飯店逮人。但埃文被捕後否認所有指控，還聲稱，「我不記得了」。

被揍的辣妹則因為臉部受到重傷，需要3周的時間才能復原。

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