費鴻泰4年前黨員投票得票超狂　如今一票之差敗給徐巧芯

▲國民黨立委費鴻泰。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨立委費鴻泰欲挑戰六連霸，但最終卻在黨內初選輸給台北市議員徐巧芯，其中，黨員投票更以一票之差落敗，然而，4年前的費鴻泰卻是以1030票的得票數，碾壓當時做為挑戰者的王鴻薇的463票。

2020年的立委初選，國民黨同樣是以民調70％、黨員投票佔30％的形式加權，費鴻泰獲得黨員投票1030票、民調56.098%，計算後支持度為59.965%；王鴻薇則獲得463票、民調43.902%，計算後支持度為40.035%。

而這回的黨員投票徐巧芯共763票，費鴻泰則為762票；民調部分平均下來，徐巧芯為51.795％、費鴻泰則為48.205％，最終徐巧芯獲51.266％支持度，費鴻泰則拿48.73％。

回顧整場芯費大戰，兩人就因傳出「大局條款」風波不斷，接著登記作業時還爆出「人頭候選人」，沒多久又為辯論一事爆發衝突。徐巧芯投入選舉之初就迅速為雙方之爭喊出「世代交替」，選戰手法多變，費鴻泰則一路主張團結，鮮少主動出擊，想靠多屆立委的在地實力勝出，結果不敵徐巧芯的空戰。

對於勝選，徐巧芯透過臉書發文表示，「我們一起創造了奇蹟，寫下了歷史！謝謝大家，也特別感謝費鴻泰委員即時給我肯定」，並呼籲初選後藍營要團結一致對外，讓國民黨國會過半、重返執政；而爭取六連霸失利的費鴻泰則簡短回應，「恭喜徐巧芯，任重道遠，感謝大家」。