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孫曉雅與AIT主席自拍「3年輕人亂入」　小編尋人：請私訊有紀念品

▲▼AIT處長孫曉雅與AIT主席羅森伯格自拍合照，後面有3位台灣年輕人亂入。（圖／美國在台協會 AIT）

▲AIT處長孫曉雅與AIT主席羅森伯格自拍合照，後面亂入的3位年輕人將會獲得紀念品。（圖／美國在台協會 AIT）

記者林彥臣／綜合報導

今年3月20日才上任的美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger），4月18日就抵達台灣進行訪問。AIT臉書於22日發表一系列處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）帶著主席逛饒河夜市的照片，其中有一張照片，背後有3位年輕人偷偷亂入2人的合照。現在小編正在尋人，請這3位年輕人私訊，可以獲得紀念品。

AIT處長孫曉雅表示，「台灣以友善的人民、熱鬧的夜市和美味的食物而聞名。我帶著AIT主席在饒河街夜市玩得很開心，這是我最喜歡帶遊客去的地方之一。」

AIT主席羅森柏格表示，「感謝 AIT孫處長陪我在台北著名的饒河街夜市度過了一個很有趣的夜晚。我超愛胡椒餅、烤魷魚、食物的香味和充滿活力的氣氛。」

AIT的小編特別在亂入的照片下方留言表示，「三位可愛的年輕人，請私訊AIT小編，我們有紀念品要送你們喔！」

網友則對此留言表示，「太幸運了」、「下次我也要比耶」、「我也好想入鏡喔」、「後面很可愛」、「後面的民眾超幸運，一起入鏡超開心」。

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