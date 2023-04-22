岸田文雄重回遇襲地見「漁港大叔們」：感謝大家的勇氣和行動力

▲岸田文雄重回上周遇襲的和歌山進行輔選，並感謝協助壓制犯嫌的漁港大叔們。（圖／翻攝自Twitter／@kishida230）



記者林彥臣／綜合報導

日本首相岸田文雄22日重回上周遇襲的和歌山市，當面向當時奮勇制伏丟擲爆裂物犯嫌的漁港大叔們致謝，並強調「我還能夠站在這裡，必須對大家的勇氣和行動力，表達由衷中的感謝」。

日本富士新聞網報導，岸田今天在和歌山市一間飯店內與漁民們會面表示，在一周前所發生的襲擊事件，「當時大家挺身而出不顧自身安全，合力制伏犯嫌」，除了再度為帶來困擾及擔憂表達歉意，同時也要深深地感謝各位協助。

他說，如果稍有差錯，就可能讓許多人被置於受傷等身處險境的狀況，「我對大家的勇氣和行動力，由衷地表示感謝」。

岸田4月15日到和歌山市「雜賀崎漁港」進行輔選，遭人丟擲爆裂物，隨後在維安人員保護下平安撤離，事發當下數名當地漁民奮不顧身合力壓制犯嫌，避免後續可能危害，協助警方逮捕24歲犯嫌木村隆二，並扣押疑為爆裂物的兩件圓筒狀物體。

奮力壓制犯嫌的「漁港大叔」獲日本網友盛讚，15日還一度進入日本推特流行趨勢榜。岸田當天已透過電話親自致謝。