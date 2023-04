只為762元！英國少年討債一刀捅死人　「親生母親」忍淚報案

▲16歲的查理(左)因為20英鎊債務引發糾紛,竟遭19歲的約書亞(右)刺死。(圖/翻攝臉書)



記者吳美依/綜合報導

英國少年約書亞(Joshua Delbono)與友人結夥討債20英鎊(約新台幣762元),卻演變成兩派人馬鬥毆事件,並且持刀捅死16歲的查理(Charley Bates)。他回家後向母親坦白一切,雖然媽媽震驚不已,但隨即拿起電話報案,「我想我兒子殺了一個人。」

《每日郵報》等外媒報導,去年7月31日傍晚6時30分左右,約書亞和友人前往停車場討債,卻演變成殺人事件。他出庭堅稱是為了保護友人,才會拔刀捅向欠債少年查理,但仍在上周被判處無期徒刑,至少服刑21年才符合假釋資格。

Donna Delbono gave up her teenage son Joshua to the police for murder https://t.co/6bBLk0Y6b4 pic.twitter.com/svL4Z3Dm5R