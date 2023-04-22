華府街頭傳槍響！開車「隨機掃射8人傷」　12歲女童也中彈

▲美國華盛頓特區21日晚間發生槍擊案。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

美國華盛頓特區21日晚間發生槍擊案，有一輛黑色轎車隨機朝路人開槍，造成至少8人中槍，其中包含一名年僅12歲的女童，所幸傷者目前全都沒有生命危險。至於槍手人數和犯案動機目前警方仍在進行調查。

根據NBC報導，這起隨機槍擊事件發生在21日晚間10時左右，美國大都會警察局助理局長賴特（Andre Wright）表示，當時有槍手駕駛一輛黑色轎車行駛過東南勒邦大街（Lebaum Street SE）時，毫無原因地朝路邊人群開槍。

當警察抵達時有7人中彈，而就在此時，東南二號街（2nd Street SE）又傳來槍響，這次的受害者是一名年僅12歲的女童，她的下肢遭子彈射擊，所幸全部傷者送醫後均無生命危險。

由於兩起槍案距離位置非常近，警方不排除為同一個槍手所為，至於槍手人數和犯案動機目前警方仍在進行調查。