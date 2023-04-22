地勤車「離奇衝撞」登機橋！　美國航空員工不治身亡

▲美國航空一名地勤在停機坪意外身亡。（示意圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國航空（American Airlines）一名男性地勤在停機坪上駕駛地面服務車時，不知為何突然衝撞登機橋，身體出現明顯創傷跡象，儘管被緊急救治，卻仍不幸身亡。

CNN、《福斯新聞》等外媒報導，本案20日下午2時左右發生在奧斯汀－伯格史東國際機場（Austin-Bergstrom International Airport），當地警消接獲通報，趕抵第24號登機門附近處理狀況。

奧斯汀警察局官員席爾瓦（Destiny Silva）表示，多名目擊者看見地勤車撞上登機橋，交通肇事部門正朝向意外方向展開調查。她表示，出於對家屬的尊重，他們不會公布死者姓名，而每位涉案人士都全力配合，「我們意識到這起事件的敏感性，在我們全面調查的過程中，真的很感謝社會各界的耐心。」

機場方面表示，這場意外沒有對航班或機場營運造成立即影響，員工正與美國航空及當局密切合作，「我們的心與這名員工及所有被今天悲劇事件影響的人同在。」不過，美國航空及特拉維斯郡（Travis County）首席法醫辦公室尚未針對此事回覆媒體詢問。

美國近年發生數起停機坪意外。2020年，一名男子在奧斯汀機場身亡，他沒有識別證卻闖入停機坪，被一架西南航空飛機波音737撞上，後來被警方確認為自殺案件。去年12月，阿拉巴馬州蒙哥馬利地方機場一名地勤被吸入飛機引擎後死亡。去年9月，紐澳良機場一名承包商員工卸下行李時，頭髮意外捲入輸送帶，傷重不治。

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