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澳洲名媛「賣身換現金」只為買毒　日砸3萬吸不夠！還自己當藥頭

記者吳美依／綜合報導

澳洲28歲名媛亞歷珊卓（Alexandra Moss）外表光鮮亮麗卻染上嚴重毒癮，每天都要花費1000美元（約新台幣3萬元）購買管制藥物，甚至為了支付龐大開銷而賣身及販毒。她21日出庭時，被判處4年4個月有期徒刑，聽見量刑結果當場情緒潰堤。

綜合外媒報導，亞歷珊卓是澳洲女裝品牌Pretty Girl Fashion Group老闆珊卓拉（Sandra Moss）的孫女，被認為家境富裕甚至可能接管企業。但是，2021年4月，她卻因為涉嫌販毒而在雪梨近郊玫瑰灣（Rose Bay）的租屋處被捕。

根據檢警調查結果與法庭文件，亞歷珊卓手機裡搜出大量證據，包括與大麻、古柯鹼及迷姦藥的微笑合照，以及與友人和客戶大肆討論毒品供應、儲存及銷售的對話。

亞歷珊卓自稱17歲那年在一間醫療院所工作時開始接觸毒品，並且承認2020年12月至2021年4月之間販毒。她21日出庭時坦言對自己非常羞恥失望，但那次落網在內心敲醒警鐘，「我相信如果我那天沒有被抓，我會用藥過量（致死）的。」

辯護律師波爾頓（Phillip Boulten）指出，亞歷珊卓落網後被診斷出過動症、憂鬱症、焦慮症等，但由於之前還不了解病情，才會吸食古柯鹼「自我治療」，因為這種藥物能讓她平靜並集中注意力。不過，由於大量使用藥物，亞歷珊卓失去尊嚴與自我價值，精神狀態混亂，無法理解犯行的影響。

亞歷珊卓坦承，被捕2天交保獲釋後，回家吸完剩餘古柯鹼，此後再也沒有碰過。她下定決心進入勒戒中心，5個月後成功離開，也認真念書取得犯罪學學士學位，希望在出獄後能夠幫助他人。辯護律師波爾頓直言，「作為一名罪犯，為了讓自己擺脫泥沼，你不可能做得比她更多了。」

法官皮克林（John Pickering）表示，被告持續使用手機記錄犯罪生活，「讓警察的日子過得相當輕鬆」，因為裡頭包含大量能夠讓人定罪的證據。他肯定被告改過向善的努力，也坦承監禁可能導致精神狀態顯著惡化，但強調這是懲罰其犯行的唯一方法。

最終，亞力珊卓被判處4年4個月有期徒刑，23個月不得假釋，但扣除先前監禁與進入勒戒中心的時間，2024年12月就符合假釋資格。

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