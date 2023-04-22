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南韓被迫選邊站！美中競爭「戰略模糊」不再有效　槓上中俄朝核武國

▲▼ 南韓總統尹錫悅（左）與美國總統拜登（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 尹錫悅受拜登邀請，下周將前往美國進行國是訪問。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅將於下周訪美，和美國總統拜登會談，此前他在19日《路透社》專訪提到俄烏戰爭軍援可能性、台海爭端等議題，依序激怒中國和俄羅斯，除了引發韓中外交言語爭端，恐怕更招致俄國報復，加上北韓（朝鮮）恐將於4月底發射軍事偵察衛星等，以中、俄、朝對抗美、日、韓的「新冷戰」局勢儼然成形。

分析指出，南韓在此次「新冷戰」局勢中不得不歸隊美國和西方同盟，因此能觀察出向來在台海議題、美中爭端保持曖昧態度的南韓，從今年起態度逐漸變得更強硬。南韓政府高層表示，尹錫悅政府應該謹記文在寅政府的教訓，尋求「有話直說」的對等外交關係，且若持續在美中競爭下維持曖昧不明的戰略態度，只會被國際社會疏遠。

▲▼南韓總統尹錫悅19日接受專訪提到俄烏戰爭、台海問題。（圖／路透）

▲尹錫悅19日專訪上發言激怒中、俄，被質疑其必要性。（圖／路透）

根據韓媒《東亞日報》，尹錫悅在19日專訪後，一次激怒周遭的中國、俄羅斯、北韓等3個擁有核武的國家，當他提到反對中國以武力單方面改變台海現狀時，被中國外交部依序以「（台海問題）不容他人置喙」、「玩火者必自焚」開嗆；至於在俄烏戰爭中談到援助烏克蘭軍事武器可能性時，又被俄國總統普丁心腹威脅，不排除提供北韓新武器。

以軍事分界線和南韓相隔的北韓更不用說。北韓13日上午試射能搭載核彈頭的新款洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-18型」，宣稱能向美國本土投擲核武，金正恩威脅美韓「處於極度驚恐不安的狀態」，18日更表示將預定月底前發射軍事偵察衛星。

尹錫悅致府近來態度趨強硬的發言，南韓在新冷戰局勢下歸隊美國和西方，招致另一派人士擔憂。

▲▼中國外交部長秦剛21日在藍廳論壇上針對台海議題警告，「玩火者必自焚」。（圖／路透）

▲中國外交部長秦剛針對台海議題警告南韓，「玩火者必自焚」。（圖／路透）

南韓政府高層表示，「光明正大的外交路線是尹錫悅政府上台後一直以來的核心基礎，美日韓合作如今顯得更為重要」，也有專家認為，南韓必須擠上以美國為中心的同盟列車，才不會拿不到利益的基本盤、甚至被其他同盟排擠；不過部份人士則擔心，「考量到目前和北韓對決的特殊性，若公然和中國、俄國對立，恐怕是一項危險的選擇。」

報導分析，雖然有部份人士認為尹錫悅過於強硬的發言恐怕激怒中俄兩國，但其實南韓政府在外交路線上的「積極應對」並不罕見，因為尹錫悅提到的反對俄烏戰爭大規模屠殺平民、反對中國以武力解決台海問題，都是目前國際社會的共識。

南韓總統辦公室也坦承，其實和文在寅政府、甚至是尹錫悅去年5月剛上台時相比，南韓外交路線相形之下更加強硬。一名南韓政府關係人士強調，「文在寅政府面對中國時向來展現『中國是高山、我國是小山丘』的低姿態；如今，有話直說的態度才能迎來正常的外交關係」。

▲▼拜登與文在寅在共同記者會上接受現場提問。（圖／路透社）

▲文在寅2021年5月訪美時，曾和拜登在聯合聲明提「維持台海和平穩定的重要性」。（圖／路透）

分析認為，如今美國在外交國防領域上最為關注的焦點為俄烏戰爭、台海議題，因此在下周美韓元首峰會以前，南韓政府應該會在兩個議題上積極應對，緊緊跟隨美國拜登政府的步調。南韓政府消息人士強調，「此次美韓元首峰會後，可能會完全改變文在寅政府在東北亞政策，面臨美中競爭時維持的『戰略模糊』基調。」

前南韓駐俄大使魏聖洛表示擔憂，認為俄國如今已將南韓視為敵對國家，甚至威脅將提供北韓新武器，強調對於南韓的高度警戒和反感，而如今南韓被迫在新冷戰局是歸隊美國，自然難以擺脫在俄烏戰爭上和美國與西方社會合作。

北方經濟合作委員會前委員長朴鍾洙也認為，俄國顯然已將南韓視為敵國，擔憂在俄國居留的南韓僑民或觀光客恐遭俄國報復，且如今南韓槓上中國、俄國、北韓等擁核國家，單靠美國提供核保護傘，顯然是不太負責的行為。

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