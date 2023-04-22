2男童出門玩失蹤慘死！　6歲弟遭切鼻、割喉「生殖器消失」

▲ 拉曼耶和祖魯被發現時，全身多個部位被肢解。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南非發生一起恐怖事件，2名年幼男童在街上玩耍到一半突然失蹤，隔天竟被發現雙雙死亡，且鼻子、嘴唇及生殖器都被割下，死狀相當驚悚，引發當地居民恐慌。

根據《每日郵報》，6歲男童拉曼耶（Tshiamo Ramanye）的祖母19日帶著他和他5歲好友祖魯（Nqobile Zulu）在街上玩耍，2人卻在祖母不在場時消失，警方徹夜尋找，隔天早上在不同地點發現2人被肢解得慘不忍睹的遺體，鼻子、嘴唇及生殖器都被割下。

父親3年前去世後，拉曼耶便由祖母恩多芙（Nqobile Ndlovu）一手帶大。她受訪時難過流下眼淚，「我姊姊打開棺蓋，告訴我他的喉嚨被切開，陰莖不見了」，由於遺體面目全非，只能靠身上的衣物辨認出她心愛的孫子。

這起案件引發當地民眾憂心，可能出現連環殺手，更有當地人懷疑，逍遙法外的殺手恐怕不只一人，因為活著回家的失蹤兒童越來越少。

立法機構人員博斯（Crezane Bosch）坦言，當地兒童的處境並不安全，「我們經常聽聞兒童失蹤的事件，多數被發現時已經死亡。這清楚表明孩子們的生命處於危險之中，關心社區裡的孩童變得更加重要」，也呼籲民眾出面提供線索。

豪登省省長勒蘇費（Panyaza Lesufi）20日晚間前往慰問男童家屬，強調必須將兇手逮捕歸案。警察局長馬維拉（Elias Mawela）則表示，正調動資源追查案情，也警告兇手將面臨全面法律責任。