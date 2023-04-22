南韓共同民主黨再陷危機！宋永吉選黨魁「大灑幣」　拿錢賄賂黨員

▲南韓前共同民主黨黨魁宋永吉。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓最大在野黨「共同民主黨」近來面臨一連串司法危機，繼現任黨代表李在明遭指控瀆職、貪腐、收賄，擔任京畿道城南市長時向民間業者洩露都更機密，前任黨代表宋永吉更被指控2021年競選黨代表時，國會議員尹官石、黨員李炡根和姜來求「大灑幣」發出總額達9400萬韓元的紅包，遊說其他黨員將票投給宋永吉。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，宋永吉2021年3至5月競選共同民主黨黨代表時，韓國水資源公社長任監察委員姜來求、前共同民主黨事務副總長李炡根（已遭羈押起訴）、國會議員尹官石涉嫌在黨全代會上以9400萬韓元（約新台幣216萬元）賄賂黨員，要求、或建議黨員將黨主席選票投給宋永吉。

▲宋永吉目前以ESCP歐洲高等商學院客座教授身份滯留法國。（圖／達志影像）

檢方調查後指出，其中8000萬韓元來自大田廣域市金姓企業家的贊助，而6000萬韓元則是透過尹官石分給黨內議員10至20名，之後在姜來求的主導下，以鼓勵選舉運動為目的，將2000萬韓元分給地區狀況室長、1400萬韓元分給地區本部長。

南韓檢方向法院聲請羈押姜來求，不過首爾中央地方法院卻認為姜來求並無逃亡串證之虞，因此予以駁回。

報導指出，李炡根手機裡的錄音檔成為打開「潘朵拉盒子」的鑰匙，從李炡根2016年踏入政壇至今，已蒐集3萬多個通話內容錄音檔，其中包括姜來求在通話時稱大田某金姓企業家為贊助者；而李炡根曾參選國會議員（包括補選共3次）、區廳長（2次）、黨內選舉4次，不過最終皆以落選收場。

▲李炡根(右)去年3月曾參選首爾瑞草甲選區的國會議員，最終落選。（圖／達志影像）

李炡根曾涉嫌向環繞政治圈已久的朴姓企業家非法收取10億韓元，去年8月開始接受調查，最近在一審被判處4年6個月徒刑。

被指控當年以賄賂手段當選黨主席的宋永吉，目前人待在法國巴黎，預計將於當地時間22日召開記者會。南韓民調機構Gallup Korea公布18至20日進行的民調結果，共同民主黨4月第3周的支持度僅剩32%，不僅比前一周下跌4個百分點，更與執政黨「國民力量」呈現死亡交叉，有分析認為此次事件恐激化共同民主黨內部的派系鬥爭。