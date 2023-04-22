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美國北約矢言堅定支持烏克蘭　有信心奪回更多領土

▲▼ 北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。（圖／路透）

▲北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。（圖／路透）

文／中央社德國蘭斯坦空軍基地／基輔21日綜合外電報導

美國和北大西洋公約組織（NATO）今天在德國的重要會議上指出，他們有信心烏克蘭在萬眾期待的反攻中能奪回更多領土，並矢言堅定支持基輔。

法新社報導，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，在美國主持的會議上，約50個國家代表「討論烏克蘭需要的一切能力、系統和物資」。

史托騰柏格說：「我有信心他們將能奪回更多領土。」

在德國蘭斯坦（Ramstein）空軍基地主持會議的美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）評估盟國對烏克蘭的支援後指出，這「將讓烏軍有能力持續在戰場上獲得勝利」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）此前懇請西方盟國提供更多戰機和長程飛彈以擊退俄軍，且在史托騰柏格昨天訪問基輔時直接提出請求。

盟國迄今尚未供應西方國家製造的戰機給烏克蘭，而將重心放在供應防空飛彈，保護烏克蘭抵禦俄羅斯火箭攻擊。

美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）強調，從軍事上講，目前控制空域最具成本效益、最有效的方式，是強化空防勝於提供戰機。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）在會後指出，現代化戰機仍在基輔的「希望清單」上，但坦承這需要時間。

莫斯科對這次蘭斯坦會議感到憤怒，俄羅斯外交部表示，這些國家對烏克蘭的行動「證實他們直接參與衝突，並參加軍事操作的規劃」。

 

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