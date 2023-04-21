小米遭印度凍結「207億資產案」　法院駁回上訴

▲小米遭印度凍結207億資產案 法院駁回上訴。圖為北京小米總部。（圖／CFP）

文／中央社

根據印度新聞網站Live Law今天報導，中國小米公司針對印度執法局扣押其555.1億盧比（約新台幣207億元）資產所提出的上訴案，印度卡納塔卡省的法院已予以駁回。

路透社報導，印度聯邦金融犯罪機關執法局（Enforcement Directorate）去年指控小米假冒成支付權利金的方式違法匯款給外國實體，因此凍結其資產。小米否認有任何不法行為。

印度執法局對小米資產發布的扣押令，獲得按印度1999年外匯管理法（Foreign Exchange Management Act）指派的主管當局（Competent Authority）核准。小米印度分公司對這道命令提出法律挑戰，卡納塔卡省（Karnataka）高等法院今天予以駁回。

針對印度法院的裁決，一名小米發言人表示：「我們正在研究這件事，並等待收到書面結果。」發言人還說，小米在印度的業務符合當地法規。

印度是世界第2大智慧手機市場，但隨著當地消費者選購功能更好的產品，小米手機原本在印度市場的首選地位已敗給對手韓國三星電子（Samsung Electronics）。