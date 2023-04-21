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「飛機上哭鬧太吵」壯男氣炸飆罵嬰兒　兩派網友意見戰翻

▲▼西南航空,波音737 MAX。（圖／達志影像／美聯社）

▲西南航空發生男子飆罵嬰兒哭鬧太吵的事件。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

美國西南航空近日發生一名壯年男子，因為飛機上的嬰兒哭鬧聲太吵，當場氣炸飆罵嬰兒、家長還有機組人員。過程也被同機的其他旅客拍下，並於19日發布在網路上，不過影片曝光後卻引發兩派網友的論戰。

根據《紐約郵報》報導，事件發生於西南航空一班飛往佛羅里達州奧蘭多（Orlando）的班機上，由於天氣惡劣班機困在棕櫚灘機場（Palm Beach International Airport）導致機上的氣氛，原本就已經相當緊張。

機上一位男子，開始感到不耐煩，然後就對嬰兒、家長還有機組人員飆罵「我買票是為了享受舒適的飛行！那個嬰兒已經哭了40分鐘了！」

儘管機組人員一直試圖安撫情緒，並要求他停止大吼大叫，但是那個男子還是不斷飆罵，「我哪有大吼大叫！你想讓我大吼大叫嗎！我他X的可以大吼給你看！我們被困在一個有嬰兒的該死回音空間裡，然後你現在問我他X的『還好嗎』。」

這則影片最後剪輯了該名男子在奧蘭多機場被安全人員和警察包圍，並且繼續爭辯不能讓嬰兒保持安靜，應該是家長的錯。目前尚不清楚這名男子是否因他的暴怒，而受到警方或航空公司的任何追責。

西南航空在一份聲明中表示，「我們讚揚我們的機組人員，在處理具有挑戰性的情況時，呈現出色的專業精神，我們向經歷這種不可接受行為的其他旅客，表示歉意。」

但是影片PO上網後，卻呈現兩派不同意見，支持嬰兒與家長的網友表示，「每個人在生命中的某個時刻，都是哭泣的嬰兒」、「你正在飛往迪士尼的航班上，你期待什麼？而且我們都曾經是嬰兒，我敢肯定，我們也曾在某人想安靜的時候大哭」、「付錢是為了享受舒適的飛行？不，你花錢是為了讓你從 A 點安全地到達 B 點。如果你想要一個舒適的飛行，你可以花錢買降噪耳機」。

不過挺男子的網友則認為，「我敢打賭，嬰兒的媽媽沒有採取任何安撫措施」、「航空公司是時候，該提供無兒童航班了」、「我支持這個男子，我絕對不接受那些對孩子不做為，並認為其他人應該忍受的父母。」

@officialcriticqueen #greenscreenvideo #greenscreen ???????????????????????????? Are you TEAM DA BABY or TEAM DA MAN?? #flying #cryingbaby #uncomfysituations #uncomfortable #skinaiderx #fyp ♬ Suspense, horror, piano and music box - takaya

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