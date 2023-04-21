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北約秘書長：成員國一致同意「讓烏克蘭加入北約」

▲▼ 北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。（圖／路透）

▲北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

天空新聞最新消息，北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，所有北約盟國成員都同意讓烏克蘭成為北約會員國。

在德國蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）舉行的烏克蘭國防聯絡小組會議之前，史托騰柏格還說，一旦烏克蘭戰爭結束，基輔必須擁有防止新攻擊的威懾力，現在主要重點在確保烏克蘭戰勝俄羅斯。

在此之前，史托騰柏格20日出訪烏克蘭，這是他在俄羅斯2022年發動全面入侵之後第一次訪問烏克蘭，他在首都基輔街頭參訪也曝了光。路透社一名攝影師透露，史托騰柏格在當地向烏克蘭戰亡士兵致敬，並檢閲了陳列在基輔中心廣場上損毀的俄國軍事裝備。

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