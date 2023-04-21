日視障女落軌！白手杖「卡住導盲磚」　重心不穩摔進軌道

▲警方表示，女子是因為導盲杖被月台的導盲磚卡住，才會失足跌落軌道。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本東京一名視障女性20日上午在中神車站的下行列車月台時，導盲杖不小心被月台上的導盲磚卡住，整個人重心不穩，竟然就這樣摔進鐵軌內。當時月台上另外3名乘客見狀，隨即衝上前去將她拉起，所幸僅受到輕傷。根據警方表示，事發月台並未設置月台門。

根據《日本新聞網》報導，受傷的40多歲東京視障女性20日上午9時左右，搭乘JR青梅線抵達中神車站。當時她剛下車，並準備往樓梯前進，怎知手上的導盲杖卻被地上的導盲磚卡住，整個人瞬間跌落軌道。

事發地點是在中神車站的下行月台，當時正好在月台上的另外3名乘客見狀，立即上前，並合力將女子從鐵軌拉上月台。所幸最後女子僅受到輕傷，並無大礙。警視廳調查後指出，中神車站的月台並未安裝月台門，因此女子來不及反應，直接跌落軌道。

奈良市也曾發生一起盲人在鐵道被撞死的意外，當時一名50歲的視障女性誤闖平交道，並在穿越過程中遭行經而過的列車撞上身亡。警方事後調閱監視器畫面，發現平交道的柵欄前明明有設置導盲磚，但是死者卻好像沒有感覺到一樣，直接從旁邊穿越。

奈良市政府與近畿日本鐵道公司事後到場調查後才發現，現場有一部分的導盲磚早已脫落，卻無人發現並修理，疑似是因此才會發生意外。