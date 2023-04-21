看演唱會染「罕見病菌」！正妹爆敗血症昏迷16天　四肢壞死截肢

▲ 戴維斯看完演出3天後開始出現不適。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國一名年輕女子開心去看演唱會，5天後竟陷入昏迷，出現敗血症、全身器官衰竭，雖然奇蹟般甦醒，但雙手雙腳都因壞死而截肢。檢查發現她感染罕見的「退伍軍人症」，疑似透過演唱會上的煙霧效果傳播，導致她餘生必須仰賴義肢。

根據《鏡報》，22歲女子戴維斯（Evelyn Davis）去年6月看完一場演唱會，3天後開始出現疲倦、高燒等症狀，第二天病情持續惡化，隔天緊急送醫，診斷出敗血症及肺炎，演變成全身器官衰竭，昏迷整整16天，必須靠血管升壓劑（vasopressor）來穩定血壓，但經過12天的治療，她的雙手雙腳已經壞死，變得又黑又冷。

戴維斯昏迷10天後，醫師發現她罹患退伍軍人菌引起的退伍軍人病（Legionnaires' disease），從時間推算很可能是在看演出時感染，認為現場製造煙霧效果的機器裡可能存在這種細菌。醫師告訴戴維斯的父母和丈夫，她恐怕不會醒來，就算醒來，器官也已經嚴重受損。

但她在去年7月2日奇蹟甦醒，同月20日手術切除雙腿膝蓋以下，接著在一周後失去右手手腕以下、左手手肘以下的部位，一個月後轉送復健中心。

▲ 戴維斯如今必須依靠義肢行動。（圖／翻攝自臉書）

當時醫師告訴戴維斯，她幾乎不可能再次行走，還有人建議她住進療養院。但他們的悲觀的反而刺激了戴維斯，讓她下定決心證明自己做得到，終於在9月22日重新站起來，邁出染病後的第一步。

戴維斯目前每周接受2次職能及物理治療，偶爾還有游泳治療，由於必須仰賴義肢行動，自己一個人穿衣服、扣胸罩的動作都變得極具挑戰性，但戴維斯已經駕輕就熟，從一開始須耗費5分鐘進步到只需30秒。

她也希望藉自己的經驗呼籲大眾，一旦感覺不適，千萬不要猶豫，而是應該直接就醫，「如果我在剛開始不舒服的時候趕快就醫，也許就能保住我的四肢了。」