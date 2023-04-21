師生「隔板互舔」趣味競賽被罵爆　美中學校長竟嗨拿手機狂拍

記者吳美依／綜合報導

美國華盛頓州爆發爭議事件，沙漠丘陵中學（Desert Hills Middle School）舉辦一場趣味競賽，規則卻要求師生隔著壓克力板「舔食」上面的棉花糖霜，校長還在一旁燦笑，甚至拿出手機拍攝。家長們看見孩子錄下的影片，全都不敢置信，直呼實在太不合適、太誇張了。

根據影片，多名師生及工作人員在體育館內奔跑，輪流趴到壓克力板上奮力舔食棉花糖霜，現場傳來此起彼落的尖叫聲，不時有圍觀學生大叫，「好噁心喔」、「我要吐了」、「這真是大錯特錯」。

▲美國一間中學的趣味競賽引發爭議。（圖／翻攝推特）



學生家長梅根薩（Megan Sa）已致信學校要求解釋，「房間裡的成年人怎麼會允許這種事情發生？」她宣稱，一名警衛以挑逗方式舔食棉花糖霜，而且學生報名後才被告知比賽內容，「如果這是如此無害且無惡意的比賽，為何你們不跟學生分享比賽是什麼，還有（它的）基本規則？」

另一名家長珊蒂（Sandie Salisbury）不敢相信這種比賽竟能獲得批准，「我的孩子在春假前最後一天從學校回家，說他們那天召開一場非常奇怪的集會。他簡短地分享，但我不知道也無法想像這是多麼地不合適。這到底是怎麼發生的？」她也直言校長的行為令人沮喪，「他似乎完全享受這場比賽，而非保護我們的孩子並且阻止這場比賽。」

這間位於肯納威克地區（Kennewick）的中學表示，趣味競賽是春假前募款活動的一部分，校長甘特（Casey Gant）也致信家長誠摯道歉。學區負責人皮爾斯（Dr Traci Pierce）坦言這項活動非常不合適，此事件受到高度關注與重視，相關官員正在深入調查，並且將會「採取恰當行動解決問題」。

