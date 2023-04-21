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遊日注意！大量餐廳「禁止兒童入內」　店家列5理由獲網力挺

▲▼兒童,玩具。（圖／CFP）

▲日本很多餐廳禁止帶兒童入內。（示意圖／視覺中國CFP）

實習記者林郁婷／綜合報導

日本一直以服務良好聞名，不過這種「顧客至上」的精神似乎逐漸消失。最近有日本節目提到，越來越多餐廳為維持用餐環境，開始設立一些規定，像是吃飯時禁止用手機、不吃東西不能進店等等，其中最引人注意的是「禁止帶兒童入店」，更有餐廳老闆列出5點原因來解釋，節目一播出就引發網友正反兩極意見。

根據日本午間節目《情報ライブ ミヤネ屋》報導，日本越來越多餐廳不再以「客人就是神」為宗旨，開始訂立自己的規定，像是「禁止邊看電視邊吃飯」、「若不進食不能進店」、「吃飯期間禁止用手機」以及「禁止帶兒童入店」等，目的就是希望提升用餐效率和環境。

▲▼餐廳列出禁止兒童入店的原因。（圖／翻攝自情報ライブ ミヤネ屋）

▲餐廳列出禁止兒童入店的原因。（圖／翻攝自情報ライブ ミヤネ屋）

有位餐廳老闆在節目中表示，他早在10年前就開始禁止兒童入店，更分享5點原因，「1.曾有小孩忽然吃旁邊客人的料理，2.有小孩弄髒廁所後沒有道歉不顧而去，3.店員提醒客人顧好小孩時，家長責罵子女讓店內氣氛緊張的情況，4.甚至有客人因此產生怨恨，事後在網上寫不實的評論抹黑、降低店舖的風評，令銷售額下降，最後是小孩經常在店內亂跑打破貴重的杯子。」

另一間有50年歷史的甜品店「フルーツダイニング・パレット」也長達7年禁止兒童入內，因為小孩經常到處亂跑而打破杯子。雖然有了這項規定後，收入嚴重受到影響，但為了其他想好好享受的客人，店家只能忍痛執行。

節目播出後引發網友熱烈討論，有些身為家長的網友批評此舉太誇張，現在能容許小孩進店的餐廳已經夠少，持續增加會造成家長困擾，不過大部分網友非常支持，因為很多家長不管教小孩，放任他們亂跑大叫，甚至有人遇過家長直接在餐廳換尿布，讓人很不舒服。

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