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南韓被中國強烈警告「玩火者必自焚」　台海議題上態度漸趨強硬

▲▼中國外交部長21日在藍廳論壇上針對台海議題警告，「玩火者必自焚」。（圖／路透）

▲中國外交部長21日在藍廳論壇上針對台海議題警告，「玩火者必自焚」。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

先前南韓總統尹錫悅在《路透社》專訪時表示，反對中國以武力單方面改變台海現狀，此話遭到中國外交部發言人汪文斌以台海問題「不容他人置喙」反駁，引發南韓外交當局不滿，立即召見中國駐韓大使邢海明訓斥。豈料，中國外交部部長秦剛今（21）日更表示，「玩火者必自焚」，被視為是對尹錫悅的警告。

根據《韓聯社》，藍廳論壇「中國式現代化與世界」21日在上海開幕，中國外交部長兼國務委員秦剛出席發表主旨演講，針對台海問題時他又重申，台灣問題屬於中國核心利益中的核心，「誰要在中國主權安全上搞小動作，我們絕不退讓，在台灣問題上玩火者，必自焚。」

報導指出，去年7月美國時任眾議院議長裴洛西訪台時，以及2021年11月和美國總統拜登透過線上會議溝通時，中國國家主席習近平便在台海議題上，以「玩火者」一詞描述海外勢力對於台海問題的干涉。

秦剛表示，「最近常聽到一些奇談怪論，稱中國挑戰『基於規則的國際秩序』、『試圖以武力或脅迫方式單方面改變台海現狀』、『破壞台海和平穩定』，這些言論違背國際常識和歷史正義，其邏輯荒謬、後果危險。」

▲▼南韓總統尹錫悅19日接受專訪提到俄烏戰爭、台海問題。（圖／路透）

▲尹錫悅在台海議題上態度開始轉硬，強調反對中國以武力單方面改變現狀。（圖／路透）

尹錫悅在19日《路透社》專訪時針對台海情勢緊張的議題表示，「（中國）試圖以武力單方面改變台海現狀，才會導致情勢緊張。我方（南韓）秉持著，和國際社會一同反對中方以武力單方面改變現狀的立場。」

報導分析，秦剛在演講時雖然未指名道姓，不過秦剛的「玩火者必自焚」一說明顯是朝著尹錫悅針對台海的發言而來，且南韓、中國外交當局先後針對尹錫悅的發言進行攻防，秦剛的發言被視為是進一步譴責尹錫悅。

根據韓媒《朝鮮日報》，隨著尹錫悅即將於下周一（24日）啟程飛往美國進行7天5夜的國是訪問，中國對於在台海議題上和美國、日本「沆瀣一氣」的南韓表達強烈不滿。南韓外交消息人士指出，「即便我國（南韓）外交部已重申尊重『一個中國』原則，中國仍反應過度，這顯然是不滿南韓強化和美國的合作。」

另外，中國也擔心尹錫悅結束訪美行程後，南韓會積極加入美國施壓中國的隊伍，尤其是在美中競爭下的核心領域「半導體」，南韓恐加入「脫鉤」（decoupling）中國的行列，而尹錫悅所代表的南韓政府在台海議題上的態度也愈趨強硬，從聲明中原本強調的「維持台海和平穩定的重要性」立場轉移至「反對中國以武力單方面改變現狀」。

►中國外交部評論尹錫悅涉台發言　南韓召見中國大使強烈抗議

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