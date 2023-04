睡醒發現腳趾被鬥牛犬狂啃「骨裂爆血」　男卻感謝：牠幫了大忙

▲男醒來發現腳趾差點被寵物犬咬斷。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

英國64歲男子林賽(David Lindsay)在沙發上休息時,腳趾頭竟然被所養的鬥牛犬哈雷(Harley)啃到見骨,流得到處是血嚇得老婆發出尖叫聲,送醫發現腿部竟然有兩條動脈阻塞,導致他腿部沒有感覺,要不是因為哈雷提醒,未來有可能截肢。

居住在劍橋的林賽其實患有糖尿病,某天在家午睡時,突然被老婆的尖叫聲驚醒,發現右腳大拇指差點被7個月大愛犬哈雷咬斷,「我的小狗幾乎把我的大拇指啃光,牠一直咬到骨頭,連骨頭都咬碎了,但也因為這樣我才發現,我的腳居然完全沒有感覺」。

