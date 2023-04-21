崔善姬嗆G7外長聲明「干涉內政」：北韓已是實質擁核國

▲北韓外務相崔善姬。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

七大工業國組織（G7）外長會議18日在日本長野縣輕井澤召開，聯合聲明表示不會承認北韓（朝鮮）擁核國的地位，同時譴責北韓頻頻發射彈道飛彈的行為，已違反聯合國安理會決議。對此，北韓外務相崔善姬今（21）日發表談話，痛批G7外長會議聯合聲明的內容是干涉他國內政的無稽之談。

根據《韓聯社》，北韓外務相崔善姬21日透過官媒《朝中社》發表談話，「G7只不過是如拳頭般大小、封閉的利益集團罷了。G7不僅無法為正義的國際社會發聲，它最終只不過是服從美國霸權地位的政治道具。」

對於G7外長在聯合聲明中不承認北韓擁核國的地位，崔善姬強調實際上北韓早已擁有核戰爭遏制武力，且已頒布實施「國家核武政策法令」，通過國家內部立法承認自身擁核國的地位，「（北韓擁核）是最終、且不可逆的，因此我方不再訴求其他人承認北韓擁核國的地位。」

據悉，北韓去年9月在最高人民會議中，通過核武力政策法之相關立法，不僅承認北韓擁核國不可逆的地位，當中還明示最高領導人金正恩為使用核武的唯一指揮體系。

崔善姬同時提到北韓早就在2003年就已退出《核武禁擴條約》（NPT），因此北韓已經從必須遵守條約事項的義務中獲得自由。另外，崔善姬再次重申北韓進行核試、發射彈道飛彈的行為，是因應美國和同盟的軍事行動，正當行使國家主權，表示除非周遭環境停止敵對情勢，否則將持續採取相關行動。

▲南韓統一部透過情報發現，北韓無端使用開城工業區內的相關設施，甚至還將部份設備轉賣給中國。（圖／達志影像／newscom）

針對北韓外務省的發言，南韓統一部也於21日透過副發言人李曉靜（이효정，音譯）發表聲明予以反駁，呼籲北韓應該正視國際社會的擔憂，停止核與導彈威脅以及相關的強辯行為，「北韓研發核武與導彈的行為明顯違反聯合國安理會決議，此舉不僅無法達成自己的訴求，甚至反而遭到國際社會孤立。」

另外，南韓政府近來持續發現北韓無端使用開城工業區內的設施和車輛、甚至吸引中國企業投資的跡象，並將相關設施轉賣給中國，疑似違反聯合國安理會的制裁。李曉靜強調，北韓此舉已經侵害南韓企業的財產權，南韓政府目前正積極檢討尋求法律途徑，向北韓提出賠償。